Kenaikan BBM tidak Pengaruhi Harga Bahan Pokok di Pasar Kebayoran Lama

KENAIKAN Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi tidak mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejauh ini rata-rata belum mengalami kenaikan harga.

"Belum, belum ada yang naik, semua harga masih masa," ucap Yandri, 27, pada Senin (5/9).

Justru, di tengah kenaikan harga BBM subsidi kali ini, harga telor mengalami penurunan. Yang mana beberapa saat lalu mengalami kenaikan harga. "Telor turun seribu rupiah doang, sekarang jadi Rp31 ribu per kilogram, gula pasir juga enggak naik masih tetap Rp 14 sampai Rp15 ribu per kilogram," papar Yandri.

"Minyak goreng juga stabil harga, Rp14 per kilo. Belumada yang naik harganya," imbuhnya.

Yandri pun mengatakan toko tempat dirinya bekerja masih stabil, para pelangganya masih berbelanja. "Enggak ngefek ke pelanggan juga, mereka enggak mengurangi belanjaan juga," ujarnya.

Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9) lalu telah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (OL-12)