Peringati Hari Pelanggan Nasional 2022, Manajemen IOH Berkomitmen Berikan Pengalaman yang Mengesankan

MANAJEMEN Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memberikan pengalaman yang mengesankan kepada para pelanggan di Gerai IM3, Contact Center IM3, 3 Store, dan 3 Care, dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas).

Dengan mengusung tema “Kami Ada Untuk Anda”, jajaran manajemen IOH melayani pelanggan langsung di beberapa pusat layanan pelanggan di Jakarta, Semarang, Tangerang, dan Bekasi sejak 30 Agustus hingga 7 September 2022.

President Director & CEO Vikram Sinha, Director and Chief Financial Officer Nicky Lee, Director and Chief Strategy & Execution Officer Armand Hermawan, Director and Chief Regulatory Officer Muhammad Buldansyah, Director and Chief Human Resources Officer Irsyad Sahroni, Chief Commercial Officer Ritesh Singh, Chief Integration Officer Sanjay Vaghasia, dan Chief Business Officer Bayu Hanantasena menyapa langsung pelanggan, meminta umpan balik dan masukan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan mereka dalam menggunakan produk dan layanan IOH.

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari fokus IOH untuk memprioritaskan pengalaman terbaik dan memberikan apresiasi atas kesetiaan pelanggan.

Selain itu, hal tersebut selaras dengan komitmen IOH mewujudkan visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia

Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Ritesh Singh, menyampaikan, “Kami senang bisa berinteraksi langsung dengan para pelanggan setia sebagai bentuk penghargaan di Hari Pelanggan Indonesia. Bagi kami, pelanggan merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis ini, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman yang luar biasa dan memenuhi kebutuhan digital pelanggan karena kami ada di sini untuk Anda.”

IOH juga menyediakan sejumlah hadiah khusus Box of Happiness, voucher pulsa, paket data, voucher belanja, hingga potongan tagihan kepada pelanggan yang berinteraksi di berbagai saluran pelanggan IM3 dan Tri.

Selain itu, IM3 menyiapkan paket khusus bagi pelanggan melalui Paket Freedom Internet Sensasi 100GB. Sementara pelanggan Tri bisa memperoleh hadiah dengan memutar Wheel of Happiness dengan melakukan transaksi minimal Rp50 ribu di 3DigiBox. (RO/OL-1)