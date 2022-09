IOH Raih The Loyalty and Engagement Awards 2022

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) meraih medali perak dalam The Loyalty & Engagement Awards (LEA) 2022 melalui IMPoin di kategori Best Loyalty Programme in Telecommunication.

Program IMPoin sendiri diluncurkan pada 8 Juni 2020 untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan (customer engagement) terhadap brand IM3 yang memungkinkan mereka mendapatkan poin setiap melakukan pembelian pulsa, paket data, maupun pembayaran tagihan. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah secara mudah.

Head of Marketing IM3 Alistair David Johnston mengatakan, "Kami merasa senang meraih penghargaan internasional ini yang juga merupakan pengakuan terhadap IMPoin sebagai salah satu program loyalitas perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia. IMPoin merupakan bentuk apresiasi IOH kepada para pelanggan atas kesetiaan mereka menggunakan layanan kami. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman digital yang luar biasa bagi para pelanggan lewat berbagai produk dan program kami untuk mendukung gaya hidup digital mereka."

IMPoin, yang merupakan program kesetiaan pelanggan, memiliki tiga keunggulan yaitu omni-channel, transparan, dan simple.

Pelanggan dapat mendaftar, memeriksa poin, dan menukarkan poin melalui berbagai saluran seperti aplikasi myIM3, UMB, SMS, maupun Official WhatsApp IM3.

Informasi besaran poin akan diterima setiap pelanggan melakukan transaksi dan konversi 1 poin setara dengan Rp1 yang memudahkan pelanggan menukarkan dengan berbagai hadiah menarik.

Ajang penghargaan Loyalty & Engagement Awards 2022, yang diselenggarakan Marketing Magazine Singapore, merupakan penghargaan yang diberikan bagi perusahaan yang mampu membuat aktivitas pemasaran yang memperhatikan loyalitas, keterlibatan, dan pemeliharaan hubungan kepada pelanggan.

Peserta penghargaan ini berasal dari regional Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Selandia Baru. Para finalis penghargaan harus melalui penilaian juri-juri panel independen yang terdiri atas para senior, praktisi pemasaran sisi klien (client-side marketers) dan pakar program loyalitas berpengalaman.

