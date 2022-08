RimauNangis Digital LLC Melakukan Roadshow di Komunitas Kripto Dunia

Memasuki hari kelima sejak peluncuran perdananya token Rimaunangis ($RXT) telah mencapai hampir 50 persen dari total seluruh target Hard cap. Antusiasme para penggiat Kripto di seluruh dunia sangat tinggi terhadap token Rimaunangis ($RXT). Sepertinya hal ini dipengaruhi oleh aktifnya management team Rimaunangis Digital LLC, melakukan AMA di berbagai Komunitas Dunia.

Dipimpin oleh CEO nya Dato Abdul Haadi Azhar, management melakukan AMA (Ask Me Anything) di : Crypto Baobei (Russia) dengan Maksim, Komunitas CORE - Indonesia (Don Carlito), Indonesia Crypto Forum - ICF (Dave Aly), DEX Capital (Bli Coin), PERKOMI (Fresh), Crypto Astronot (Bangladesh), dan masih banyak lagi.

Seluruh Kegiatan ini juga membawa dampak sangat positif kepada komunitas Kripto dunia. Rimaunangis Digital LLC, banyak menyampaikan tentang pentingnya bisnis nyata dalam suatu proyek. Didukung oleh anak perusahaan Rimaunangis SDN BHD yang bergerak di bidang pertanian, peternakkan, dan Konstruksi di Malaysia, token Rimaunangis juga semakin mantap dalam bisnis digitalnya. Munculnya Rimaunangis TV, Rimaunangis Art, dan Rimaunangis Gaming akan saling support dalam satu ekosistem bisnis yang solid.

Dalam setiap Sesi AMA (Ask Me Anything) Rimaunangis ($RXT) menyatakan sebagai salah satu token yang memiliki Underlying Asset dengan nilai US$10 miliar dalam bentuk raw diamond berukuran raksasa, sebesar 17.000 karat. Tentunya ini menjadi dasar tingginya permintaan akan token Rimaunangis ($RXT) pada masa presale ini.

Disampaikan terpisah CMO Rimaunangis Digital LLC, Carlito menyatakan Presale akan ditutup lebih cepat apabila kuota sudah terpenuhi. (OL-12)