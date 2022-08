Ortuseight Kembali Gandeng Ryuji Utomo Rilis Sneakers Terbaru

PT Vita Nova Atletik, produsen jenama sepatu Ortuseight, kembali menggandeng punggawa tim nasional sepak bola Indonesia, Ryuji Utomo dalam peluncuran sneakers terbaru, Montreal.

Sneakers itu digadang mengetengahkan kenyamanan, tanpa mengurangi sisi estetis yang direpresentasikan oleh ornamental layer of patches pada bagian upper badan sepatu yang secara cermat pula menginjeksi sisi fungsionalitas pada DNA sepatu.

Keseimbangan teknologi dan fesyen diwakili oleh Montreal yang dibuat secara seimbang dengan intensi mendukung aktivitas dan gaya hidup pemakainya yang selalu aktif selama 24 jam secara maksimal. Seri ini mengharapkan pemakainya untuk dapat bertransisi dengan mulus dari pagi ke malam sepanjang hari ketika berperforma tanpa mengorbankan kinerja, visual ataupun kenyamanan.

Ide dan konsep awal Montreal yang diinisiasi oleh Ryuji Utomo disambut baik oleh Ortuseight, dimana pada proses aktualisasinya dirasa oleh Ryuji memberi kesan tersendiri,

“It’s a fun challenge ya ketika saya harus mengomunikasikan apa yang ada di kepala saya, but that’s a fun part, (actually) this whole part (was a fun part) karena tim Ortuseight sangat suportif dan ketika (produknya) final, saya ngerasa itu saya banget dan ortuseight banget ,dan jadi hasil akhirnya emang kita banget!” ujar Ryuji Utomo

Ryuji Utomo yang sekarang sedang berfokus bersama klubnya menjalani Liga Indonesia itu, menyebutkan, dia ingin menunjukan bahwa Montreal dapat dikenakan untuk aktivitas sehari-hari dan tetap easy-to-match,

“Kenyamanan sama style harus bersinergi. Karena pede harus setone sama kenyamanan. Jadi kita cari detail dan referensi yang dapet buat keduanya. Dan pemilihan warna dasar grey itu karena saya rasa sangat versatile ya, oke buat casual sekaligus formal," imbuh punggawa Persija Jakarta itu.

Sisi kalem abu-abu yang merupakan dominan warna pada sepatu ini dipulas dengan striking color yang kontras, dimana dual split-tone hijau terang bertujuan memberi kesan standout yang menularkan energi sekaligus memberi kesan sporty. Ryuji mengatakan, pemilihan warna Acid Lime dan abu-abu pada seri ini merupakan perpaduan warna yang sangat mewakili personal style dirinya.

“Acid Lime pada bagian outsole memberi kesan eksentrik, sementara highlight lainnya yang krusial ada di bagian quarter, disana terdapat mesh yang bertujuan memberi kenyamanan bagi pemakainya walau dipakai jalan seharian," tambah Octrisany D. Putra, Head of Product Design Ortuseight

Selain warna, fungsi dari outsole tebal yang dimiliki sneaker ini pula menarik untuk dikulik. "Ketika sepatu dipakai berjalan maka tumpuan kaki akan terkonsentrasi di bagian tumit, dimana getaran langsung mengangkat ke lutut, jika bantalan sneakers pendek dan keras apalagi jika sepatu tidak bertumit, akan tidak nyaman karena tidak ada fungsi peredam," ujar Teguh Sarwoko, Product Development Ortuseight.

Baca juga : Investasi Ford untuk Kendaraan Konvensional di Spanyol Ditunda

Fungsi peredam ini pada Montreal juga ditampung oleh Sandwich Mesh yang memiliki ketebalan sekitar 4mm, empuk dan tidak kaku, sementara outsole dengan style chunky juga dipilih dengan pertimbangan tersendiri, lanjutnya,

“Bahan outsole memang didesain tebal bermaterial Pyhlon Compress. Sepatu ini juga dilengkapi rubber dibagian bawah agar tidak licin dan abrasinya lebih kuat. Mesh supaya tidak panas karena berpori-pori; mesh Montreal dibuat agak rapat agar tidak cepat kotor, kemudian di-layer dengan PU agar lebih menarik dan agar shape-nya terbentuk dan bisa lebih nyaman dikaki," tutur Teguh.

Tumpukan material mesh, synthetic PU dan synthetic splite suede yang tersebar pada upper sepatu membuat siluet Montreal berada pada level impresif yang sangat menarik dipandang mata, dan bersama-sama, tiap elemen pada Montreal terasa relatif dapat dikenali oleh konsumen secara instan karena sanggup menjadi sebuah statement fashion walau berdiri sendiri.

Montreal juga diberi variasi punching hole, PVC Injected Eyelet, Heel Webbing dengan warna senada, TPR Glossy Backcounter dan printing emboss logo naga otentik Ryuji Utomo yang mewakilkan effort untuk memenuhi rasa kontemporer yang patut diapresiasi.

“Untuk logonya sendiri inisial nama saya, konsepnya pedang katana yang melambangkan perjuangan, lalu di huruf U ada gambar naga diambil dari nama Ryuji. Naga juga melambangkan makhluk mitologi yang kuat di dalam cerita dari berbagai belahan dunia.” ujar Ryuji.

Ryuji berharap produk lokal dapat menjadi tuan rumah di tanah sendiri dan mampu untuk terus maju, terus berkembang, terus menjadi besar, agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang,

Ortuseight juga menambahkan beberapa fitur pada Montreal Ryuji Utomo x Ortuseight ini yaitu diantaranya adalah QuickFit yang terdapat di bagian upper sepatu dengan material pelapis dalam upper sepatu yang lembut agar fitting sepatu pas dan langsung mengikuti bentuk kaki pemakai, membuat sepatu terasa nyaman ketika digunakan, bahkan pada pemakaian pertama tanpa butuh penyesuaian terlebih dahulu.

Disematkan pula teknologi OrtShox pada bagian sockliner dimana OrtShox adalah insole yang didesain dengan teknologi 3D molded untuk memberikan kenyamanan dan grip pada telapak kaki agar pemain dapat memberikan gerakan-gerakan spontan.

Terakhir adalah CumulusFoam, yang merupakan salah satu Ortus Technology favorit untuk seri Footwear. CumulusFoam adalah midsole berbahan Injection Phylon yang sangat empuk sekaligus ringan yang memberikan kenyamanan luar biasa bagi pemakainya, seperti berjalan di atas awan. Teknologi ini juga mampu meredam benturan kaki ke permukaan tanah sehingga mencegah cedera lutut.

Dengan ketersedian ukuran dari size 37 hingga 46, Montreal Ryuji Utomo x Ortuseight dibanderol dengan harga Rp499.000. Produk ini tersedia secara online di official Online Store Ortuseight dan juga secara offline pada Official Distribution Channel Ortuseight - PT Vita Nova Atletik di setiap kota seluruh Indonesia. (RO/Ol-7)