Sudah Gajian? Simak Tips dari Blibli agar Gaji tak Cuma Numpang Lewat

BAGI kalangan pekerja, momen gajian menjadi salah satu yang paling ditunggu setiap bulan. Hal itu karena bisa memenuhi kebutuhan. Untuk memaksimalkan gaji agar tak sekedar numpang lewat, Blibli menyelenggarakan program Big PayDay (BPD), program belanja saat gajian yang rutin digelar.

Selain itu, Blibli juga membagikan tips agar gaji tidak sekedar mampir di rekening. Berikut tipsnya :

1. Buat daftar kebutuhan bulanan

Pengguna Blibli bisa mendapatkan beragam kebutuhannya lewat 20 produk kategori Blibli, mulai dari kebutuhan harian rumah tangga di Bliblimart, hingga penunjang gaya hidup yang dapat memaksimalkan aktivitas di tempat kerja seperti kategori produk gadget dan peralatan elektronik, juga feseyn Pria, feseyn Wanita, otomotif, hingga beli pulsa dan bayar tagihan listrik serta air di kategori produk Tiket & Voucher.

2. Maksimalkan penawaran selama promo

Saat sedang promo, pengguna Blibli bisa membeli barang-barang dengan harga lebih murah tapi kualitas terjamin. Selama BPD Agustus berlangsung akan ada penawaran cashback hingga Rp2 juta, Diskon Gercep Serba Rp10.000, dan gratis ongkir berkali-kali.

3. Pilih produk berkualitas dan 100% orisinal

Sibuk bekerja bisa membuat jadwal belanja bulanan jadi terlewat. Tidak perlu khawatir, di Blibli BPD akan ada program belanja online tengah malam atau Late Night Sale dan Official Store (OS) dengan Special Vouchers setiap pukul 19.00-23.59 WIB.

4. Jeli memanfaatkan setiap bonus berbelanja

Pasti senang jika memperoleh cashback setiap berbelanja di Blibli, tapi tahu tidak kalau di setiap nilai transaksi program BPD sebesar Rp75.000 berhak memperoleh satu token untuk mengikuti gamification Whack-Mr.Blibli.

Hadiahnya mulai dari voucher belanja di Blibli hingga diskon belanja produk tertentu. Selain itu, setiap belanja di Blibli akan memperoleh poin Blibli Rewards.

Di sisi lain, pada BPD Agustus 2022 yang berlangsung 25-30 Agustus, pengguna Blibli bisa belanja kebutuhan bulanan dengan promo brand deals diskon hingga 90%, cashback hingga Rp2 juta, dan Late Night Sale Cashback diskon hingga 50% di antara pukul 19.00-23.59 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Hal berbeda lainnya di program BPD kali ini, yaitu penawaran baru berupa peningkatan nilai cashback sebesar Rp1 juta sehingga maksimal menjadi Rp2 juta, serta penambahan tawaran berupa Diskon Gercep Serba Rp10.000

“Antusiasme masyarakat berbelanja online cukup tinggi, dipicu adanya berbagai penawaran serta diskon menarik seperti gratis ongkir berkali-kali, fitur 2 Jam Sampai, voucher cashback, program flash sale dan lainnya. Untuk itu, rangkaian kampanye belanja yang digelar Blibli setiap bulan pun beragam dan always ON. Mulai dari double-date di awal bulan hingga Big PayDay (BPD) di akhir bulan. Ini kami lakukan untuk terus memberikan kepuasan kepada pelanggan,” ujar Cindy Kalensang, SVP of Campaign Blibli.

Cindy menambahkan, data internal menyebutkan animo pelanggan terhadap program BPD tumbuh positif, terbukti dari adanya peningkatan penjualan sebesar 13% setiap bulan di kuartal II-2022. Sementara pesanan tercatat 10% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut Cindy mengungkapkan, di program BPD, kategori produk yang mengalami kenaikan permintaan sebesar dua kali lipat dibandingkan hari biasa adalah perangkat komputer dan laptop juga groceries yang merupakan kebutuhan harian juga penunjang aktivitas kerja maupun belajar. (RO/OL-7