Perluas Ekosistem Pembayaran, Danamon Tingkatkan Kerja Sama dengan LinkQu

DALAM rangka memperluas ekosistem pembayaran bagi nasabah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk meningkatkan kerja sama dengan aplikasi transfer dana PT Tri Usaha Berkat (LinkQu) untuk menyediakan layanan transfer melalui Virtual Account Danamon.

"Sebagai bank pertama yang dapat memfasilitasi pembayaran virtual account melalui aplikasi LinkQu, Danamon bangga dapat memperdalam sinergi dan kolaborasi ini sehingga nasabah dapat menikmati ekosistem pembayaran digital yang lebih luas dan lebih mudah, terutama bagi segmen nasabah berbasis komunitas digital yang banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan financial technology (fintech)," ujar Firdody Istivano Fairahmad, TB Digital & Customer Experience Head Danamon, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8). Nasabah berbasis digital ini ialah nasabah komersial/bisnis berbasis ekosistem Danamon (B2B2C) yang sudah menggunakan layanan API Danamon untuk kebutuhan transaksi dengan pelanggan akhir (end customer).

Firdody mencontohkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/perusahaan fintech/e-commerce/digital yang merupakan pengguna layanan API Virtual Account Danamon juga dapat menerima pembayaran melalui aplikasi LinkQu. Salah satu keuntungan lain dari perluasan kerja sama ini yaitu kini nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat melakukan pembayaran ke rekening Virtual Account BPR di Danamon dengan menggunakan aplikasi LinkQu.

Pengguna aplikasi LinkQu kini bisa menikmati fasilitas transfer antar bank dari/ke rekening giro atau tabungan Danamon dengan hemat bahkan gratis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan transfer melalui Virtual Account Bank Danamon ini berbiaya lebih rendah dari SKN/RTGS/Online Transfer/BI Fast ke berbagai bank.

Chief Executive Officer PT Tri Usaha Berkat Didin Noor Ali mengatakan, Indonesia merupakan negeri yang besar dan dewasa ini sedang mengalami kemajuan luar biasa. Hal ini antara lain didorong oleh pemanfaatan teknologi keuangan yang sangat besar.

"Merupakan kebanggaan yang sangat kami apresiasi untuk bekerja sama dengan Danamon dalam rangka memberikan solusi dan membantu meningkatkan financial literacy dan financial access pada masyarakat luas sebagai bentuk turut serta kami dalam meningkatkan ekonomi digital Tanah Air," ujar Didin Noor Ali. Dalam rangka meningkatkan financial literacy, LinkQu juga melakukan edukasi terkait keuangan digital, terutama terkait transaksi cashless melalui kerja sama dengan BPR.

Bagi Danamon, kerja sama dengan LinkQu sejalan tujuan dan strategi perusahaan sebagai bagian dari Grup MUFG di era digital. Perusahaan memiliki aspirasi yang kuat untuk menyediakan solusi dan layanan keuangan yang relevan dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui berbagai produk, baik konvensional maupun syariah, dan berbagai channel agar tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan, terutama di tengah munculnya bank digital dan perusahaan teknologi keuangan.

Secara khusus, kerja sama dengan LinkQu sesuai dengan strategi Danamon yaitu memperluas jangkauan nasabah dan peningkatan pengalaman nasabah (customer experience), melalui berbagai pengembangan di bidang digital dengan upaya peningkatan kapabilitas dan kemitraan dengan perusahaan teknologi keuangan (fintech).

LinkQu sendiri merupakan perusahaan fintech yang fokus pada layanan transfer dana beda bank yang mendapatkan izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Terdapat dua fitur utama LinkQu, yaitu Terima Uang dan Kirim Uang. (OL-14)