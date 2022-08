Astra Life Luncurkan MyAstraLife, Aplikasi Digital untuk Layanan Nasabah dalam Genggaman

Merespons digitalisasi yang turut terjadi pada industri asuransi, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital yang sudah dilakukan sejak pertama kali hadir pada tahun 2014 sebagai upaya mewujudkan aspirasinya menjadi Life Insurer of The Future.

Windawati Tjahjadi selaku Presiden Direktur Astra Life menyampaikan, “Melanjutkan konsistensi kami dalam inovasi digital, kali ini kami meluncurkan MyAstraLife, aplikasi layanan nasabah Astra Life dalam genggaman dengan berbagai fitur untuk seluruh produk yang terintegrasi dari seluruh kanal penjualan. Harapannya, MyAstraLife bisa membawa pengalaman berasuransi yang mudah dan nyaman untuk seluruh pelanggan

Astra Life”.

MyAstraLife menghadirkan sejumlah fitur untuk mempermudah pengalaman berasuransi nasabah Astra Life, mulai dari My Portofolio untuk mengakses semua detail polis milik nasabah maupun keluarganya, baik perlindungan kesehatan dan total nilai perlindungan jiwa dari seluruh polis, termasuk asuransi kantor dan pribadi, serta My Claim untuk pengajuan klaim yang lebih mudah, melanjutkan draf pengajuan klaim, informasi status klaim, hingga melihat riwayat klaim. Selain itu, nasabah juga bisa memanfaatkan MyFund Value untuk memperoleh informasi portofolio dari polis unit link yang dimiliki termasuk mengunduh unit statement report, serta My E-card sebagai pengganti kartu asuransi fisik saat berobat di rumah sakit rekanan agar lebih praktis karena cukup menunjukkan atau scan e-card. Tidak hanya itu, nasabah juga bisa memanfaatkan fitur Pencarian Rumah Sakit Rekanan terdekat maupun di lokasi lainnya. Bagi yang belum tergabung menjadi nasabah Astra Life, aplikasi MyAstraLife juga bisa dimanfaatkan untuk Mencari Produk Asuransi.

Aplikasi MyAstraLife dapat diunduh melalui Google Play Store bagi pengguna android dan Apple Apps Store bagi pengguna iOS dengan kata

kunci “MyAstraLife”. Aplikasi layanan nasabah MyAstraLife diluncurkan oleh Astra Life dalam perhelatan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, dimana Astra Life turut berpartisipasi sebagai sponsor di bawah naungan Astra Financial. Peluncuran MyAstraLife sejalan dengan tema yang diangkat Astra Financial untuk GIIAS, yaitu “Spirit of Future” dimana kami melihat aspek pengembangan fitur dan infrastruktur digital yang kami lakukan juga merupakan upaya untuk membangun masa depan yang sejahtera ke jutaan masyarakat Indonesia.

“Berbagai inovasi yang dihadirkan merupakan upaya kami untuk membantu nasabah agar senantiasa dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan melalui produk dan layanan asuransi sehingga setiap nasabah dapat terus menikmati dan mencintai hidup sesuai tagline kami, Love Life”, tutup Windawati. (RO/OL-12)