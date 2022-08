Pos Indonesia Buka 7.700 PosAja Drop Point di Seluruh Indonesia

PT Pos Indonesia (Persero) membuka 7.700 PosAja Drop Point di

seluruh Indonesia, untuk memberikan emudahan akses bagi masyarakat dan pelaku UMKM melakukan pengiriman barang. Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan persembahan PT Pos Indonesia pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia.

"Sebanyak 7.700 PosAja Drop Poin ini adalah persembahan Pos Indonesia, bertepatan pada HUT ke-77 Republik Indonesia. Ini adalah upaya kami melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tumbuh bersama," kata Direktur Bisnis Kurir & Logistik PT Pos Indonesia Siti Choiriana atau Ana, saat peluncuran PosAja Drop Point di Kantor Pos Krembangan, Surabaya, Rabu (17/8).

Seremonial pembukaan PosAja Drop Point di Surabaya, juga menandai

dibukanya layanan PosAja Drop Point secara serentak di seluruh

Indonesia. Sebelum prosesi peluncuran juga dilakukan upacara HUT

Kemerdekaan RI diikuti karyawan PT Pos Indonesia di Kota Surabaya.

Menurut Ana, PosAja Drop Point hadir agar layanan kurir dan logistik Pos Indonesia lebih dekat dengan pelaku UMKM. Layanan ini hadir lebih dekat di perumahan warga, kompleks, sentra home industri, dan lainnya. Ketika pelaku usaha melakukan distribusi barang, tidak perlu

jauh-jauh dari tempat tinggalnya.

"Ketika mereka melakukan pengiriman barang tidak perlu jauh-jauh, tapi

memanfaatkan drop point terdekat. Bahkan rumah warga bisa berfungsi

sebagai drop point untuk memudahkan tetangganya melakukan pengiriman

paket. Intinya, kami akan hadir mendekati pemukiman penduduk," beber

Ana.

Kemudahan ini, kata dia, bentuk komitmen Pos Indonesia memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, salah satunya UMKM. Pos Indonesia hadir lebih dekat ke pelaku usaha, agar akses mereka memasarkan produknya ke dalam atau luar negeri menjadi lebih mudah.

"Karena kalau kita bicara populasi UMKM di Indonesia yang jumlahnya

mencapai 64 juta, maka harapan kami adalah drop poin ini menjadi pilihan mereka dalam melakukan pengiriman. Kami betul-betul berupaya mendekati UMKM, agar akses mereka lebih mudah, " jelas dia.

Langkah ini, kata Ana, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam

pidato kenegaraan Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa (16/8).

Presiden kembali menekankan komitmennya terhadap pengembangan UMKM di

Indonesia agar naik kelas.

Pos Indonesia sebagai BUMN kurir dan logistik juga hadir memberi

kemudahan akses bagi UMKM dalam melakukan pengiriman. PosAja Drop Point memudahkan pelaku usaha melakukan pengiriman barang menggunakan berbagai layanan Pos Indonesia seperti PosAja.

PosAja adalah layanan kurir berbasis aplikasi. Pengguna cukup melakukan

pemesanan melalui handphone tanpa harus datang ke kantor Pos. "Kami

sadari, UMKM yang go digital jumlahnya belum mencapai 20%. Makanya kami dorong agar mereka lebih modern, go online, go e-commerce.

Dengan drop points ini, akses UMKM diharapkan akan lebih mudah, karena

dekat dengan titik pengiriman," jelas Ana. (N-2)