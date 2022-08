Rupiah Melemah Jelang Rilis Data Inflasi AS

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (10/8) sore ditutup melemah jelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS). Rupiah ditutup melemah 18 poin atau 0,12% ke posisi 14.871 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.853 per dolar AS.

"Secara umum rupiah masih cukup stabil. Dari globalnya, pasar masih menunggu data inflasi dari AS yang akan menentukan arah suku bunga AS ke depan," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Investor enggan bertaruh menjelang rilis data inflasi AS yang dapat menunjukkan selera bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), untuk penaikan suku bunga yang lebih agresif. Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS akan dirilis pada malam nanti dengan pasar mengamati tanda-tanda bahwa inflasi mereda pada Juli meskipun angka pekerjaan AS menguat secara tak terduga minggu lalu.

Pelaku pasar memperkirakan peluang 69,5% untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan The Fed berikutnya.

Ekonom memperkirakan IHK akan menunjukkan inflasi utama secara tahunan sebesar 8,7% alias jauh di atas target The

Fed 2% tetapi turun dari bulan lalu yang sangat panas 9,1%. "Sementara dari domestik, pasar masih akan menanti rilis data surplus neraca perdagangan di hari Senin depan," ujar Rully.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Juni 2022 kembali mencetak surplus besar mencapai US5,09 miliar dengan nilai ekspor US$26,09 miliar dan impor US$21,00 miliar. Surplus neraca perdagangan pada Juni tersebut merupakan surplus 25 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi 14.868 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 14.866 per dolar AS hingga 14.882 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi 14.875 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya 14.862 per dolar AS. (Ant/OL-14)