Ralali Luncurkan R-Fast di IFRA 2022, Solusi Kembangkan Franchise Lebih Cepat

MEMASUKI usia ke-9, Ralali meluncurkan R-Fast atau Ralali Franchise Acceleration Special Treatment, yang merupakan solusi untuk membangun usaha franchise atau biasa disebut juga bisnis kemitraan dengan mudah, cepat, dan terpercaya. R-Fast sebagai akselerator dalam mempermudah para pengusaha membangun ataupun mengembangkan bisnis franchisenya.

Melalui R-Fast, Ralali memberikan fasilitas special treatment yang memungkinkan para pengusaha franchise mendapatkan eksklusif akses dalam penggunaan fitur Ralali Plus.

Secara eksklusif bersama Dyandra Promosindo, Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), Ralali meluncurkan RFast dalam pameran franchise terbesar di Indonesia yakni International Franchise License & Business Concept Expo and Conference (IFRA) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center pada Sabtu (6/8).

Selaras dengan tema IFRA “Revive the license & franchise industry in Asia's biggest market with the new business strategy!”, dalam pameran ini Ralali berkesempatan berperan sebagai akselerator dengan memberikan sarana atau fasilitas bagi para pegiat industri franchise untuk memanfaatkan peluang, potensi, dan menghasilkan kolaborasi, serta inovasi agar bersaing secara sehat di era globalisasi dan keterbukaan pasar saat ini.

Baca juga : Hadir di IFRA Expo 2022, BOLDe Tawarkan Konsep Kemitraan Toko Offline-Online

“Di ulang tahun yang ke-9 ini, Ralali meluncurkan R-FAST atau Ralali Franchise Acceleration Special Treatment sebagai akselerator solusi unggulan untuk mempermudah para pengusaha yang ingin membangun usaha waralaba agar berkembang pesat hingga menjangkau pasar yang luas. Dengan hadirnya Ralali di IFRA 2022 diharapkan dapat memberikan dukungan penuh bagi para pengusaha franchise agar #TerhubungUntungBersama Ralali.com”, ungkap Gondang Prabowo Yudo, Head of Platfrom Ralali.com

Dengan adanya R-FAST, Ralali membuka peluang bagi para pegiat industri waralaba atau pemilik brand franchise yang ingin berkembang bersama dengan dukungan program unggulan R-FAST.

Bagi para pemilik brand franchise yang telah bergabung akan mendapatkan fasilitas pavilion franchise, yakni kumpulan katalog bisnis yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari kebutuhan bisnisnya mulai dari produk, jasa, franchise, lisensi kemitraan, serta katalog berdasarkan area dari lokal, regional hingga Internasional. (RO/OL-7)