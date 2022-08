Investor Asing Borong Saham, IHSG Ditutup Menghijau

INDEKS harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (4/8) sore ditutup di zona hijau seiring aksi beli investor asing. IHSG ditutup menguat 10,71 poin atau 0,15% ke posisi 7.057,35.

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,82 poin atau 0,38% ke posisi 1.003,77. "Indeks saham di Asia sore ini mayoritas ditutup naik didorong oleh rilis laporan keuangan kuartal II 2022, data ekonomi AS yang keluar lebih baik dari estimasi, serta meredanya ketegangan dalam hubungan bilateral antara AS dan Tiongkok," tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Kamis.

Meskipun demikian, gelombang pengetatan kebijakan moneter global dinilai masih membayangi prospek ekonomi global tahun ini. Bank sentral Inggris atau Bank of England (BOE) nanti malam bersiap bergabung dengan 70 institusi lain di seluruh dunia dalam menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps. Kenaikan kali ini akan menjadi yang terbesar dalam 27 tahun. Para pejabat bank sentral AS The Federal Reserve kembali memberi sinyal bahwa mereka akan melakukan yang harus dilakukan untuk mendinginkan inflasi meskipun harus membangkitkan risiko terjadinya resesi ekonomi.

Di pasar komoditas, harga emas naik tipis seiring dengan penurunan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS. Investor dengan cemas menanti rilis data pasar tenaga kerja AS, yaitu non-farm payrolls (NFP) besok malam yang dapat memberi petunjuk mengenai sikap The Federal Reserve berkaitan dengan penaikan suku bunga.

Dibuka menguat, IHSG sempat melemah namun kembali lagi ke zona hijau pada sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih bergerak di teritori positif meski sempat kembali terkoreksi tetapi berhasil kembali menguat menjelang penutupan bursa saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor meningkat yaitu teknologi naik paling tinggi sekitar 3,08% diikuti transportasi & logistik serta barang baku masing-masing 1,35% dan 0,77%. Sedangkan empat sektor terkoreksi yakni energi turun paling dalam yaitu minus 2,57% diikuti perindustrian dan keuangan masing-masing minus 0,47% dan 0,09%.

Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp1,12 triliun. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp1,04 miliar.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.328.996 kali transaksi dengan jumlah yang diperdagangkan sebanyak 27,68 miliar lembar senilai Rp13,65 triliun. Sebanyak 270 saham naik, 245 saham menurun, dan 169 tidak bergerak nilainya. Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 190,3 poin atau 0,69% ke 27.932,2, indeks Hang Seng naik 406,95 poin atau 2,06% ke 20.174,04, dan indeks Straits Times meningkat 14,94 poin atau 0,46% ke 3.269,01. (Ant/OL-14)