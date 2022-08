BRI Danareksa Sekuritas Sasar Nasabah BRI Mobile

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai bagian dari BRI Group terus bersinergi dengan BRI dan seluruh perusahaan anak BRI dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di dalam ekosistem BRI Group.

Dengan membidik ritel milenial sebagai pertumbuhan bisnis baru, BRIDS memberikan penawaran promo khusus kepada nasabah BRI pengguna aplikasi BRI mobile (BRImo) berupa promo fee transaksi saham 0,1%.

Promo ini berlaku bagi nasabah BRI pengguna BRImo perorangan dan WNI, pembukaan rekening pada Juli 2022 akan mendapatkan promo special fee 0,1% selama Juli - Oktober 2022 dan pembukaan rekening pada Agustus 2022 akan mendapatkan promo special fee 0,1% selama Agustus – November 2022, dengan syarat telah melakukan top up saldo atau pindah saham senilai Rp 50 Juta dalam jangka waktu maksimal 1 minggu.

Lebih lanjut, bagi nasabah yang bertransaksi secara akumulasi minimal Rp 3 Miliar selama periode tersebut, berhak atas perpanjangan promo special fee hingga bulan Juni 2023.

Head of Retail Customer Distribution BRIDS Ferdi Armand Hanafi mengatakan, “Dalam momentum HUT BRIDS ke-30 ini kami menawarkan promo fee dengan menyasar kepada nasabah BRI pengguna BRImo yang mencapai lebih dari 18 juta, sekaligus strategi promo ini berpotensi dapat menarik minat investor, baik yang telah aktif trading di Sekuritas lain maupun investor baru, sehingga diharapkan akan adanya peningkatan jumlah investor dan transaksi saham.”

Sejak diluncurkannya aplikasi online trading BRIGHTS pada 24 Februari 2022, telah terjadi peningkatan dalam pertumbuhan investor baru BRIDS sebesar 231% pada kuartal II dibandingkan dengan kuartal I. Saat ini, fase stabilisasi aplikasi BRIGHTS telah berjalan dengan sangat baik.

“Promo ini juga merupakan bagian dari upaya BRIDS untuk menunjang visi dan misi dari Retail Capital Market yaitu “The Diverse and Digitalized Retail Investment Services” untuk dapat memberikan produk dan layanan dengan value for money, personalized tailor services, didukung dengan digitalisasi terintegrasi dengan BRI Group, sehingga dapat menjadikan BRIGHTS sebagai aplikasi top of mind bagi nasabah untuk berinvestasi.” tandas Ferdi. (RO/E-1)