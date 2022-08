Habis Terjual Dalam Tiga Bulan, Senopati Boulevard Diakselerasi

The Shoppes at Senopati Boulevard yang menjadi destinasi favorit dari area komersial Township Vasanta Eco Town akan dipercepat pengerjaannya seiring dengan kesuksesan penjualan yang mampu terjual habis hanya dalam tiga bulan sejak penjualan perdana di April 2022.

Shopping street yang dikembangkan PT Pakuan Tbk ini menghubungkan dua jalan utama, Jalan Raya Bojongsari dan Jalan Raya Muchtar yang merupakan jalan nasional dan satu-satunya akses yang menghubungkan Bogor dan Tangerang.

Dengan komitmen memberikan standar kenyamanan optimal bagi para penghuni residensial maupun pengunjung, Senopati Boulevard akan dibangun sepanjang 2 km yang dilengkapi dengan jalan boulevard dan pedestrian walk seluas 9 meter di kedua sisi, memiliki total ROW selebar 52 meter.

Denny Asalim selaku Direktur PT Pakuan Tbk menyatakan selain melihat permintaan kebutuhan lifestyle masyarakat sekitar, area ini juga memiliki potensi besar untuk membuka peluang bisnis yang memenuhi kebutuhan modern lifestyle.

Puluhan merek yang sudah tidak asing pun segera beroperasi dan bergabung meramaikan shopping street at Senopati Boulevard.

Pada bulan Juni lalu, Mitra 10 juga telah melakukan tandatangan kerja sama di lahan seluas 1.1 ha, direncanakan memulai pembangunan di tahun ini dan beroperasi penuh di 2023.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan konsumen dan pelaku usaha sehingga pembangunan Senopati Boulevard kami rencanakan selesai 12 bulan lebih cepat dari jadwal,” ujar Denny Asalim.

Shila at Sawangan, bagian residensial Vasanta Eco Town yang dikembangkan bersama PT Diamond Development Indonesia, anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation, juga menimbulkan antusiasme konsumen yang tinggi. Hunian dengan konsep kawasan hijau ini sukses dengan cluster The Grove yang sudah sold out dalam waktu 4 bulan dan akan mulai serah terima pada Desember ini.

Cluster kedua dari Shila, Tilia, sudah terjual 90% dan akan groundbreaking pada Oktober tahun ini. Dengan tercapainya tahap sold out di The Grove dan Tilia, Shila at Sawangan sedang mempersiapkan cluster-cluster premium baru dengan konsep “waterfront living” yang direncanakan akan diperkenalkan kepada konsumen di tahun 2022 ini. (OL-12)