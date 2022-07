Perusahaan Skincare MS Glow Beri Apresiasi Para Seller Berprestasi

PRODUK perawatan kulit pria unggulan MS GLow for Men untuk pertama kalinya menggelar Sellers Gathering & Awarding Night di Jakarta, Sabtu (30/7). Sebanyak 136 sellers dari seluruh Indonesia turut diundang dan hadir.

Acara yang mengusung tema “Glowing the Breakthrough” dihadiri oleh kedua founder yaitu Gilang Widya Pramana dan Dewa Gede Adiputra serta Rafi Ahmad dan Arief Muhammad sebagai brand ambassador.

“Ini adalah pertemuan pertama sejak peluncuran MS Glow for Man di bulan Desember 2019. Dalam 3 tahun terakhir ini MS Glow for Men sudah berhasil menjadi brand skincare dan haircare yang sangat dikenal masyarakat,” ujar Gilang Widya Pramana.

Sebagai penghargaan kepada para sellers yang berprestasi, MS Glow for Men memberikan puluhan hadiah mulai dari kendaraan sepeda motor hingga mobil.

Selain itu 10 seller terbaik juga menerima hadiah berupa perjalanan menonton perhelatan MotoGP di Sepang Malaysia pada bulan Oktober 2022.

Dalam waktu 3 tahun, MS Glow for Men telah berhasil memenangkan Top Brand Award untuk kategori beard & hair serum.

Selain itu, MS Glow for Men juga banyak terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga, termasuk menjadi partner resmi team Gresini MotoGP. Ini semua sejalan dengan tagline “it’s for real men” yang diusung MS Glow for Men. (RO/OL-09)