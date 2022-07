Modernland Raih 3 Penghargaan di HCRE Award 2022

PT Modernland Realty Tbk berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/7). Modernland sebagai institusi dinobatkan sebagai The Best Recruitment dan The Best Organization Structure. Selain itu Vice President Director PT Modernland Realty Tbk, Dharma Mitra Sigamani juga didapuk sebagai The Best Leadership Development Focus on HC.

Penghargaan HCREA 2022 diserahkan Elviandi Rusdi, selaku Biro Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan RI sekaligus bertindak sebagai Ketua Dewan juri HCREA 2022 dan diterima oleh Vice President Director Modernland Dharma Mitra Sigamani.

Dalam kesempatan itu Dharma Mitra mengatakan penghargaan HCREA 2022 sangat membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk yang selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi industri properti Indonesia.

"Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen," kata dia, melalui siaran pers, Sabtu (30/7).

Dharma Mitra menjelaskan tantangan yang cukup tinggi di industri properti Indonesia, terutama akibat dari pandemi covid-19, bisa dihadapi perseroan karena memiliki SDM yang berkualitas, yang selalu melakukan inovasi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk properti yang berkualitas tinggi dan menguntungkan.

"Terbukti pada 2021 lalu, perseroan berhasil membukukan penjualan pemasaran sebesar Rp1,4 triliun," ungkapnya.

HCREA merupakan gelaran corporate rating di bidang human capital (HC) yang diselenggarakan secara tahunan dan bertujuan untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh beragam institusi di Indonesia.

Penilaian dan penentuan pemenang berdasarkan wawancara penjurian di beberapa kategori, antara lain Ketajaman Rencana Strategi SDM, Transformasi Digital dalam pengembangan HC, Peningkatan Skill dan Kompetensi SDM Menghadapi Krisis, Competency Modelling, Business Survival, dan Upaya Membangun Ketahanan Bisnis. (RO/X-12)