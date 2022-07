Pengguna Internet Tembus 204,7 Juta, Kemenkominfo : Literasi Digital Penting

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut perkembangan digital di Indonesia tumbuh pesat. Dari data survei oleh We are Social Hootsuite, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Februari 2022. Angka tersebut setara dengan 73,7% dari populasi penduduk Indonesia. Dalam setahun terakhir terjadi peningkatan 2,1 juta pengguna internet dibanding tahun sebelumnya.

Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam webinar Makin Cakap Digital 2022 yang digelar bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengatakan, pesatnya perkembangan digital perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni. "Literasi digital ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak dan tepat guna,” kata Samuel dalam keterangan, Jumat (29/7).

Literasi digital juga dianggap urgen agar dapat menghasilkan materi atau konten yang positif agar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi pengelola sistem informasi dan basis data Iqbaal Harts menjelaskan, ciri-ciri konten berkualitas, yaitu berupa konten yang menarik, mendidik, menghibur, bermanfaat, dan akurat.

Menurutnya, diperlukan karakter yang kuat dan keberanian diri untuk terus mencoba inovasi yang baru hingga menemukan target audiens yang tepat.

"Terdapat jenis dan platform media sosial, misalnya Facebook yang bisa menampilkan konten foto dan video. Lalu, Spotify yang menampilkan konten dalam bentuk audio,” ujar Iqbaal.

Senada, Direktur GITek.ID M. Muzaqi menerangkan, ada hal penting pada proses pembuatan dan distribusi konten. Salah satunya terletak pada ide menarik dan langkah eksekusi yang baik.

“Penting bagi kita menguasai mesin pencarian, aplikasi percakapan, dompet digital, dan loka pasar. Konten adalah raja," ucapnya. (OL-12)