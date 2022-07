99 Group Raih Pendanaan Seri C 52 Juta Dolar AS untuk Ekspansi ke Pasar Asia Tenggara

99 Group, induk perusahaan yang mengoperasikan platform properti online paling berkembang di Asia Tenggara, mendapatkan pendanaan 52 juta Dolar Amerika Serikat (AS) dalam putaran Seri C.

Suntikan dana sebesar 37 juta Dolar AS telah dirampungkan pada penutupan pertama. Sementara itu, 15 juta Dolar AS lagi disalurkan secara bertahap hingga beberapa bulan ke depan, di mana pemberian sebagian besar dana tersebut telah disepakati.

Pendanaan itu menggandakan total modal yang dikumpulkan 99 Group menjadi lebih dari dua kali lipat, yaitu di atas 80 juta Dolar Amerika Serikat.

Lead investor pendanaan ini, GAW Capital Partners, merupakan perusahaan manajemen pendanaan ekuitas swasta yang berfokus di pasar real estate Asia Pasifik dan beberapa high barrier-to-entry pasar global. Perusahaan ini memiliki total aset 35.2 miliar Dolar AS yang diinvestasikan ke beberapa spektrum sektor real estate termasuk pengembangan residensial, perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen servis, hotel, gudang logistik, dan proyek IDC.

“Kami sangat optimistis dengan pasar Asia Tenggara dan investasi yang kami lakukan di 99 Group ini adalah sebuah langkah yang tepat. Hal ini membawa sinergi dan membantu kami untuk lebih memahami pasar untuk membuka kesempatan investasi serta membuat kemampuan go-to-market untuk proyek-proyek kami menjadi lebih terdepan," kata Humbert Pang, Managing Principal, Head of China and Co-chair of Alternative Investments dari Gaw Capital Partners

Perusahaan cabang GAW Capital, dengan dana lebih dari 800 juta Dolar AS di Asset Under Management (AUM), berfokus pada proptech dan beberapa perusahaan operasional. Investasi penting yang pernah dilakukan di bidang real estate di antaranya platform broker terbesar di Tiongkok, Beike, Wanda Commercial Management Group, Full Truck Alliance, Switch Automation dan Sensorflow, serta beberapa perusahaan lainnya.

“Di setiap pasar, akan selalu ada marketplace yang memimpin di proptech yang menjadi super app properti Kami melihat hal tersebut di Beike dan kini di 99 Group. Dengan prospek pertumbuhan yang baik di Asia Tenggara, kami percaya 99 Group dapat membantu memperkuat pasar proptech dalam beberapa tahun ke depan,” papar Herbin Koh, Direktur GAW Capital.

Dana investasi itu akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi pasar yang telah ada di Singapura dan Indonesia serta melanjutkan inovasi, riset, pengembangan, dan ekspansi untuk pasar baru di wilayah Asia Tenggara.

“Kami melihat peluang luar biasa di tengah pasar global yang serba tak menentu ini dan keyakinan kami pada pertumbuhan pasar di Asia Tenggara. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan modal, dengan pencapaian kami yang berhasil menguasai pasar properti dan siap untuk melakukan ekspansi, berbekal kekuatan teknologi, pengalaman mendalam, dan kemampuan operasional bisnis yang yang ekstensif. Memiliki neraca keuangan yang kuat akan membuat kami dapat bereaksi dengan gesit dan teguh terhadap potensi peluang merger and acquisition yang kami prediksi akan semakin berkembang,” jelas Darius Cheung, CEO 99 Group.

CEO 99 Group Indonesia Wasudewan menambahkan, pendanaan itu akan dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi serta pengembangan inovasi produk untuk semakin mempermudah pencari serta pelaku industri properti.

“Saat ini kami tengah fokus mengembangkan pasar di beberapa kota besar di luar Jabodetabek yaitu Surabaya, Bandung, Solo, Semarang, dan Makassar. Harapannya, 99 Group Indonesia dapat menjadi bagian dari ekosistem properti di level regional dengan produk dan teknologi yang kita miliki. Misalnya saja produk Simulasi Gaji KPR yang dapat digunakan calon pembeli untuk mengetahui kemampuan mencicil rumah serta produk X-Value atau property price estimator tool yang memungkinkan pencari atau penjual properti untuk mendapatkan informasi estimasi harga properti dengan lebih cepat,” jelasnya.

99 Group merupakan induk perusahaan yang mengoperasikan empat merk platform properti ternama di Singapura dan Indonesia, yaitu, 99.co, iProperty.com.sg, Rumah123.com, dan srx.com.sg. Perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan penjualan lebih dari delapan kali lipat sepanjang Q1/2019 hingga Q1/2022.

Di sisi lain, 99 Group juga telah mengalami pertumbuhan traffic lebih dari empat kali lipat menjadi 30 juta per bulan di periode yang sama. Jumlah agen yang bergabung di Singapura telah tumbuh dua kali lipat sejak akuisisi SRX yang membuat perusahaan ini sebagai pemimpin pasar serta menjadi marketplace properti nomor satu yang paling dominan di Indonesia dengan lebih dari 70% pangsa pasar. (RO/OL-7)