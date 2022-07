Gandeng Visa, Ritel Matahari Ajak Tiga Konsumen Nonton Piala Dunia 2022

DUNIA sedang menanti salah satu event olahraga global terbesar Piala Dunia Sepak Bola 2022 yang digelar di Qatar pada 21 November – 18 December mendatang.

Sebanyak 32 tim nasional terbaik dunia akan bertanding di delapan venue yang tersebar di lima kota di Qatar.

Para pencinta sepak bola dan olahraga tentunya sangat mendambakan untuk bisa hadir menyaksikan perhelatan sepak bola akbar FIFA 2022 di Qatar.

Masyarakat Indonesia masih berkesempatan menonton dan hadir langsung di venue yang menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia 2022.

Visa, perusahaan pembayaran digital dan mitra layanan pembayaran eksklusif FIFA hingga tahun 2022, telah bekerja sama dengan PT Matahari Department Store Tbk (Matahari).

Kerja sama ini untuk memungkinkan konsumen ritel Matahari yang beruntung dapat terbang ke Qatar dan menyaksikan perhelatan akbar tersebut secara langsung.

Berbicara tentang kolaborasi tersebut, Riko Abdurrahman, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, mengatakan,“Kami senang dapat bermitra dengan Matahari, salah satu jaringan department store terbesar di Indonesia."

"Bermitra untuk menawarkan para konsumen setianya kesempatan sekali seumur hidup ini dan menonton pertunjukan Piala Dunia FIFA 2022™ langsung di Qatar," jelas Riko.

Untuk bisa meraih keberuntungan nonton Piala Dunia 2022, pebelanja hanya perlu menggunakan kartu kredit dan debit Visa mereka untuk membayar di Matahari Department Store, maka berkesempatan untuk diikutsertakan dalam undian.

Riko menambahkan,“Ini adalah salah satu cara kami menyambut dan mendukung sepenuhnya pemulihan ekonomi Indonesia dengan memfasilitasi beragam penawaran menarik melalui pembayaran kartu secara tatap muka.

"Serta wujud optimisme yang berkelanjutan kami terhadap semakin dibukanya akses perjalanan luar negeri yang dapat menggairahkan sektor wisata,” jelasnya.

Terry O' Connor, CEO Matahari, berkomentar,“Matahari senang dapat bermitra dengan Visa untuk mewujudkan impian para pendukung Piala Dunia FIFA™ melalui peluncuran program ini."

"Tiga pelanggan Matahari yang beruntung di seluruh Indonesia, akan dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2022™ secara langsung di stadion di Qatar pada akhir tahun ini," ujar Terry.

"Termasuk fasilitas penerbangan dan akomodasi mewah, yang kami harapkan akan menjadi pengalaman tak terlupakan," jelasnya.

"Promosi fantastis ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022, yang menandakan dukungan nyata dan peningkatan layanan Matahari sebagai department store pilihan masyarakat Indonesia," ucap Terry.

"Kami percaya dengan adanya momentum libur sekolah pertengahan tahun lalu serta kampanye kami, “77 Days Spirit of Indonesia”, kami dapat turut mendukung pemulihan perekonomian,” jelas Terry.

Kerja sama Visa dan Matahari berlangsung antara tanggal 15 Juni – 31 Agustus 2022.

Semua transaksi menggunakan kartu kredit atau debit Visa dengan minimal pembelian Rp 500.000 (dan kelipatannya) akan mendapatkan 1 nomor undian yang tertera di struk belanja.

Peserta Matahari Rewards akan mendapatkan 1 nomor undian tambahan, sehingga mereka memiliki 2 peluang eksklusif undian hanya dengan satu kali pembelian.

Lebih dari itu, pembayaran menggunakan kartu kredit contactless Visa juga akan mendapatkan tambahan 1 nomor undian berhadiah lagi. (RO/OL-09)