Reckitt Indonesia Terpilih Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di Asia Tahun 2022

PUBLIKASI terpercaya di Asia untuk profesional SDM, HR Asia, baru-baru ini menobatkan Reckitt Indonesia sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia pada tahun 2022, atau lebih dikenal dengan Best Companies to Work For in Asia in 2022.

Penghargaan yang mencakup 13 negara di seluruh kawasan Asia ini diselenggarakan oleh HR Asia untuk mengapresiasi praktik terbaik dalam mencapai efektivitas terkait keterlibatan karyawan dan manajemen sumber daya.

Proses seleksi yang menyeluruh mencakup penilaian ekstensif terhadap keterlibatan karyawan perusahaan dan keunggulan tempat kerja.

HR Asia menilai 305 kandidat untuk penghargaan Best Companies to Work for in Asia dan 62 perusahaan menerima penghargaan bergengsi ini karena telah menunjukkan lingkungan kerja terbaiknya dari semua industri.

Reckitt Indonesia mendapatkan nilai tertinggi dalam Total Engagement Assessment Model™(TEAM) - metode eksklusif HR Asia yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keterlibatan karyawan.

William Ng, Penerbit Grup HR Asia, mengatakan, “Lebih kredibel dari sekedar dukungan independen, penghargaan ini didasarkan pada data penelitian yang solid, yang memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan komparatif melalui karyawan mereka dan mengukuhkan reputasi korporat sebagai salah satu Perusahaan Terbaik di Asia untuk Bekerja."

Baca juga: Kelola SDM Perusahaan di tengah Pandemi dan Digitalisasi

Reckitt Indonesia (sebelumnya Reckitt Benckiser) dikenal sebagai perusahaan di balik berbagai brand kategori kesehatan dan kebersihan serta Nutrisi seperti Dettol, Harpic, Vanish, Strepsils, Durex, dan Enfa.

Mulai dua tahun lalu, Reckitt menjalani transformasi budaya korporat secara global untuk memfasilitasi budaya yang inklusif dan merangkul keberagaman sembari menguatkan fokus perusahaan terhadap inisiatif berkelanjutan.

Perusahaan meluncurkan inisiatif #StrongerTogether demi menciptakan peluang untuk berbagi kisah inspiratif dan menantang dari semua karyawan di seluruh dunia untuk membantu saling memahami dengan lebih baik, meningkatkan kesadaran, dan mendorong inklusivitas.

Di Indonesia, sekitar 49% perempuan menjadi bagian dari karyawan Reckitt dan sepertiga dari tim Leadership perusahaan terdiri dari karyawan perempuan.

Srinivasan Appan, Presiden Direktur Reckitt Indonesia, berkomentar, “Perusahaan yang hebat dibangun oleh talenta terbaiknya. Itulah mengapa karyawan kami sangat berarti bagi kami, dan merupakan prioritas kami untuk membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri."

"Saya merasa terhormat dan rendah hati bahwa kami, keluarga Reckitt Indonesia telah menerima penghargaan sebagai Perusahaan Terbaik untuk Bekerja dari HR Asia Awards,” jelas Srinivasan.

Reckitt menganut konsep #FreedomtoSucceed, yang memberikan ruang dan waktu bagi karyawan untuk mengukir kesuksesan mereka. Ini berarti memberikan fleksibilitas dan dukungan kepada karyawan untuk mencapai target mereka tanpa sistem yang kaku.

Melalui manifesto Purpose, perusahaan melibatkan karyawan untuk bertindak sesuai Purpose atau 'tujuan' perusahaan, yaitu untuk melindungi, menyembuhkan, dan melestarikan dalam upaya bersama-sama menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat.

Wujud nyata dari Purpose ini diaktualisasikan dalam salah satu program dukungan sosial dan masyarakat Reckitt, yaitu Keluarga Sehat Indonesia Kuat.

Badai Prasthari, HR Director Reckitt Indonesia mengatakan,“Kami mendampingi karyawan dan membuka jalan bagi mereka untuk menjadi pemimpin hebat selanjutnya dengan memberikan budaya belajar yang berkelanjutan, melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan yang konsisten."

"Reckitt tidak menggunakan sistem hierarki yang kaku dan proses yang menghalangi produktivitas," katanya.

"Dengan menciptakan lingkungan dengan semangat #FreedomtoSucceed, setiap orang dapat mencapai lebih banyak untuk diri mereka sendiri, perusahaan, dan bahkan untuk masyarakat," ucap Badai Prasthari.

"Apresiasi HR Asia mendorong kami untuk terus tumbuh sebagai individu dan sebagai satu kesatuan, sehingga kami dapat melayani tujuan kami dengan lebih baik dalam menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih sehat,” tuturnya. (RO/OL-09)