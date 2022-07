Febindo Gandeng IICD Dorong Implementasi ESG di Dunia Usaha 

DEWASA ini Environment, Social and Governance atau ESG menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kinerja bisnis yang ekselen, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Karenanya, implementasi ESG kini didorong banyak pihak.

"Sejalan dengan tema transisi energi yang diusung pemerintah di G20, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan mengimementasikan ESG dalam tata kelola perusahaan," ujar Ketua Umum Forum Ekselen Bisnis Indonesia (Febindo) Faisal Yusra saat menyampaikan pidato sambutan dalam Executive Seminar on Business dengan tema Optimizing ESG & Corporate Performance Towards Business Sustainability di Jakarta, Kamis (28/7). Acara itu digelar Febindo bersama Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) untuk mendorong pengimplementasian pedoman tata kelola perusahaan ESG.

ESG dinilai menjadi salah satu solusi untuk membantu dunia usaha mendukung dunia beradaptasi dengan perubahan iklim sebagai salah satu isu global. Faizal menambahkan, berdasarkan berbagai riset, pengimplementasian ESG terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis.

"Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, ESG dapat membantu meningkatkan akseptansi pasar," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IICD Sigit Pramono memaparkan penerapan ESG bertujuan meningkatkan kontribusi dan nilai tambah perusahaan kepada kelestarian lingkungan dan karyawan atau mitra. Dirinya menjelaskan dari sisi lingkungan, perusahaan harus mengkaji lebih jauh dampak proses bisnis terhadap kelestarian lingkungan. "Adapun untuk sisi sosial, perusahaan harus mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dengan karyawan dan mitra," katanya.

Acara dibuka dengan sambutan secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Seminar ini turut menghadirkan sesi dialog yang menghadirkan empat pembicara kunci yakni Direktur Utama Indonesia Power M. Ahsin Sidqi, Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman, Dewan Pembina IICD Sidharta Utama, dan Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ahmad Solichin Lutfiyanto. (RO/OL-14)