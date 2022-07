Kelola SDM Perusahaan di tengah Pandemi dan Digitalisasi

PANDEMI covid-19 yang berkepanjangan dan digitaliasi teknologi di era VUCA (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) telah mengubah banyak aspek kehidupan. Perubahan ini termasuk cara mengelola sumber daya manusia (SDM) di perusahaan-perusahaan.

Saat ini yang dibutuhkan di bidang Human Resources (HR) Management yaitu perumusan kembali peran dan strategi HR untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan bisnis. Organisasi HR makin diharapkan bisa berperan sebagai motor penggerak perusahaan guna menjawab berbagai tantangan terkini yang dihadapi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perkembangan dunia HR di Indonesia, Swa bersama dengan LM-FEB UI menyelenggarakan HR Excellence Award yang rutin diadakan tiap tahun. Pada 2022, HR Excellence Award yang ke-13 dengan tema Reinventing HR Roles & Strategy To Accelerate Business Growth In The Post-Pandemic Times.

Jumlah peserta yang dinilai berhak mengikuti tahapan presentasi final HR Excellence Award 2022 tercatat 37 perusahaan. Pemenang di tahun ini sebanyak 22 perusahaan di antaranya Pegadaian, Bank CIMB Niaga, Adira Finance, dan Sinar Mas Mining.

Kemal E Gani, Group Chief Editor Swa Media, menjelaskan sasaran penilaian dalam HR Excellence Award 2022 menyoroti praktik-praktik terbaik pada segmen-segmen dalam rangkaian manajemen SDM. Ini mulai dari segmen rekrutmen SDM (talent recruitment/ acquisition), pengembangan SDM (people development), manajemen dan penilaian kinerja (performance management), manajemen imbalan (reward management), hingga manajemen retensi SDM (retention management). "Karena beberapa tahun terakhir lansekap dunia bisnis berubah sangat cepat dan kuatnya pengaruh teknologi digital, termasuk ke dalam praktik-praktik manajemen SDM, penyelenggara memasukkan juga aspek HR transformation dan HR digitization dalam sasaran penilaian," ungkap Kemal dalam webinar tersebut, Rabu (27/7), yang diadakan oleh Swa dan Swanetwork.

Ada dua agenda, lanjut Kemal, yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan orang-orang HR. Pertama, cara organisasi HR mampu mentransformasi diri agar tetap adaptif dengan perubahan paradigma maupun kebutuhan masyarakat. Kedua, cara organisasi HR mampu menciptakan gaya kerja baru (new ways of working) yang kreatif agar bisa meningkatkan produktivitas (productivity) dan ketangkasan (agility) karyawan.

Pentingnya peran HR juga menjadi prioritas Axa Group. Sebagai perusahaan yang terdiri dari empat entitas (Axa Mandiri Financial Services, Mandiri Axa General Insurance, Axa Financial Indonesia, dan Architas Asset Management Indonesia) dengan 1.430 jumlah karyawan, pengelolaan human resources di Axa Indonesia sangat diperhatikan. Dalam menjalankan program-program HR, ada empat pilar yang ditegakkan, yaitu Smart Working, Health & Wellbeing, Incluson & Diversity, dan Sustainability. Keempatnya berdiri menyokong satu atap, yakni Axa Purpose: act for human progress by protecting what matters, dan berpijak di atas fondasi employee engagement & productivity.

Untuk anggota dewan juri berasal dari para praktisi dan akademisi senior di bidang manajemen bisnis, khususnya manajemen SDM. Para praktisi bisnis ini telah berkiprah lebih dari 20 tahun, baik di BUMN, perusahaan swasta nasional, ataupun perusahaan multinasional. Karena itu, perusahaan yang akhirnya layak dinilai sebagai juara atau terbaik di ajang kompetisi HR Excellence Award 2022 bisa dipastikan bukan hanya perusahaan yang bagus dalam hal kinerja bisnis, tetapi juga luar biasa dalam menerapkan praktik manajemen SDM. (OL-14)