Aruna Pamerkan Produk Ekspornya di Ajang FHI 2022

PAMERAN Food Hotel Indonesia (FHI) kembali diselenggarakan secara fisik pada 26 hingga 29 Juli 2022 di Jakarta International Expo (JIEXPO) setelah digelar secara virtual pada 2021 lalu. Culinary Talks (Cooking Masterclass, Food Talks, and Food & Beyond) oleh Associations of Culinary Professional (ACP) menjadi salah satu kegiatan yang ditampilkan dari beberapa rangkaian kegiatan selama pameran berlangsung. Aruna sebagai perusahaan supply chain aggregator perikanan asal Indonesia turut serta dalam pameran FHI yang berlangsung selama 4 hari tersebut.

Aruna menilai pameran ini sebagai sebuah ajang bergengsi untuk membangun dan mengembangkan relasi bisnis, serta sebagai sebuah kesempatan untuk dapat bertemu langsung dengan para calon mitra kerja sama.

“Aruna ikut dalam pameran FHI 2022 ini, kami ingin melalui pameran ini Aruna dapat memperluas jaringan bisnisnya, dapat bertemu dengan calon potential buyer, mitra ataupun memperlebar networking bisnis kami. Menurut saya pribadi, ini merupakan ajang yang keren untuk show up bisnis Aruna kepada customer global sekaligus menjaring mitra relasi kerjasama khususnya untuk industri horeka serta food & beverage,” ujar Indraka Fadhillah, Co-Founder dan Chief Operational Officer Aruna dalam keterangan persnya, Rabu (27/7)

Pada pameran FHI 2022 ini, Aruna memperkenalkan beberapa hasil tangkapan unggulan laut Indonesia yang menjadi komoditas primadona ekspor seperti lobster, kepiting, dan salmon. Melalui kesempatan ini, selain untuk menunjukkan kualitas produk laut Indonesia berskala ekspor, Aruna juga memperkenalkan proses bisnisnya yang menghubungkan nelayan pesisir lokal dengan pasar global melalui aplikasi dan teknologi internal yang dikembangkan.

Selain itu, keikutsertaan Aruna dalam pameran tersebut juga bertujuan untuk semakin menggaungkan pentingnya #RevolusiProtein. #RevolusiProtein dapat direalisasikan dengan mengkonsumsi ikan yang merupakan salah satu jenis makanan berprotein tinggi yang baik untuk tubuh.

“Aruna kini juga berfokus pada Seafood by Aruna, sebuah platform B2C yang memungkinkan end consumers Aruna untuk membeli seafood hasil tangkapan nelayan lokal secara lebih mudah. Kualitasnya terjamin, harganya pun masuk akal. Kedua hal inilah yang ingin kami berikan: kemudahan akses kepada produk seafood lokal terbaik—baik dari segi kualitas maupun harga,” tegas Vice President Sales dan Marketing Aruna, Djong Niti Sastro. (OL-13)