Pasar Menantikan Keputusan The Fed, Dolar AS Menguat

PADA akhir perdagangan Selasa waktu setempat, dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat. Hal itu dipengaruhi pelaku pasar menunggu keputusan kebijakan utama dari Bank Sentral AS (The Fed).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,66% menjadi 107,1880. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0126 per dolar AS, dari 1,0223 per dolar AS di sesi sebelumnya.

Adapun pound Inggris turun menjadi 1,2029 per dolar AS, dari sesi sebelumnya berkisar 1,2048 per dolar AS. Dolar Australia turun menjadi 0,6933 per dolar AS, dari sebelumnya 0,6954 per dolar AS.

Dolar AS dibeli 136,68 yen Jepang, atau lebih rendah dari 136,70 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sementara, dolar AS turun menjadi 0,9629 franc Swiss, dari sebelumnya 0,9646 franc Swiss.

Reaksi pasar muncul di tengah perkiraan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan yang cukup besar. Dalam hal ini, ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.

Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen AS turun menjadi 95,7 pada Juli 2022. Itu merupakan level terendah sejak Februari 2021. Apalagi di tengah proyeksi ekonomi AS yang meredup akibat kenaikan tingkat inflasi.(Ant/OL-11)