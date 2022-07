Indosat Ooredoo Hutchison Raih HR Asia Award 2022

PT Indosat Tbk terus mempertahankan rekam jejak positif di bidang SDM dengan kembali meraih HR Asia Award 2022, Kamis (21/7). Perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ‘Best Company to Work For’ untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dan ‘We Care Award: Most Caring Company in Asia’ dua tahun berturut-turut.

Penghargaan itu merupakan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki kinerja terbaik di bidang SDM, yang tercermin dari tingkat engagement karyawan yang tinggi, memiliki budaya tempat kerja yang unggul, dan perhatian yang tulus terhadap karyawannya.

HR Asia Award adalah program penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan oleh Business Media International dan HR Asia. Lebih dari 300 perusahaan dari 12 negara di seluruh Asia berpartisipasi dalam ajang ini.

Baca juga: IOH Perkenalkan Lagi Manajemen Periklanan Premium 3Ads

Penilaian dilakukan melalui survei daring kepada karyawan, kunjungan ke kantor, presentasi, dan audit.

Indosat Ooredoo Hutchison memenangkan penghargaan ‘Best Place to Work For’ dan ‘Most Caring Company’ terutama karena hasil survei terhadap para karyawan perusahaan ini menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi dari rata-rata perusahaan lainnya di hampir semua aspek.

Director and Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Irsyad Sahroni, mengatakan, “Kami senang sekali bisa kembali meraih penghargaan dari HR Asia yang mengapresiasi berbagai inisiatif dan inovasi kami untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan karyawan. Setiap tahun kami menghadapi tantangan yang berbeda-beda, dan penghargaan tahun ini punya makna tersendiri bagi kami karena ini menunjukkan dengan jelas hasil transisi dan integrasi kultural kami yang mulus pascamerger.”

PT Indosat Tbk, yang kini juga dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), adalah perusahaan hasil merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia.

Para karyawan perusahaan ini mengusung tiga nilai penting, yaitu Heart atau Sepenuh Hati, Radiance atau Bersinar, dan Better Together atau Bersama Lebih Baik.

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan budaya kerja positif dan bermakna bagi karyawan dalam memberikan upaya terbaiknya untuk menghadirkan world class customers experience, serta menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” tutup Irsyad. (RO/OL-1)