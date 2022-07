Lingkungan Pekerjaan yang Baik Dukung Produktivitas Karyawan

PENYEDIAAN lingkungan pekerjaan yang baik merupakan hal penting bagi perusahaan. Soalnya, lingkungan kerja yang aman, sehat, dan suportif dapat mendukung produktivitas karyawannya.

Di sisi lain, pandemi covid-19 telah membawa banyak tantangan, ketidakpastian bisnis, dan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pandemi juga menjadi momen bagi perusahaan untuk pembelajaran kepemimpinan. Karena itu, sejak pandemi berlangsung, Danone Indonesia terus bertransformasi sesuai dengan situasi yang dibutuhkan.

CEO Danone Indonesia, Connie Ang, mengatakan pihaknya terus berupaya menciptakan tempat kerja terbaik dengan berbagai kebijakan bagi karyawan seperti menjadi pionir untuk perusahaan ramah keluarga dengan memberikan cuti melahirkan berbayar 6 bulan bagi karyawan perempuan dan 10 hari bagi karyawan laki-laki sejak 2016, flexible working arrangement, fasilitas ramah keluarga seperti asuransi kesehatan, ruang laktasi di area kerja yang nyaman untuk memungkinkan ibu bekerja mendapatkan haknya untuk menjalankan peran gandanya secara optimal.

Perusahaan telah melakukan adaptasi untuk berinteraksi secara digital dan upaya kolaborasi antarfungsi dan tetap memastikan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan karyawan menjadi yang utama. Kepuasan karyawan terhadap berbagai usaha perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dibuktikan dengan penilaian survei yang dilakukan untuk karyawan Danone Indonesia mencapai nilai rata-rata yang tinggi dalam survei HR Asia. Lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang human resources ini mengukur perusahaan menjalankan praktik SDM terbaik dan menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi serta budaya tempat kerja yang sangat baik.

Karena itu, Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2022 dari HR Asia setelah 2019 dan 2021. Pencapaian ini menjadi tanda komitmen Danone Indonesia yang kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan suportif.

"Ini memberi kami dorongan untuk memperjuangkan Danone Indonesia menjadi tujuan bekerja bagi orang-orang yang berbakat dan antusias. Sukses dalam bisnis selalu dimulai dengan karyawannya dan kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kita semua untuk berkembang dan berprestasi sebagai tim juara," tutup Connie. (RO/OL-14)