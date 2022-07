IndoBuildTech Premier Exhibition Siap Digelar di ICE, November Mendatang

PT Debindo International Trade and Exhibitions sukses mempelopori kebangkitan pameran material bangunan dan interior secara luring (offline) pada masa terdampak pandemi di Jakarta Convention Center (JCC, November 2021) dan di Indonesia Convention Exhibition (ICE, Maret 2022).

PT Debindo International Trade and Exhibitions siap kembali menggelar edisi ke-21 dengan konsep baru IndoBuildTech Premier Exhibition pada 16-20 November 2022 di ICE, yang juga mengagendakan penyelenggaraan IndoBuildTech Awards 2022.

Peluncuran IndoBuildTech Premier Exhibition dan IndoBuildTech Awards 2022 secara simbolis diresmikan secara bersama-sama oleh Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D. Min. selaku Koordinator Bidang V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan Abdullah Azwar Anas, M.Si selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, hadir pula Pierre A. Pongai -Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten, Rina Renville - Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta, dan Imelda Akmal – Editor in Chief Archinesia.

Semantera itu, perwakilan dari PT Debindo International Trade and Exhibitions selaku penyelanggara diwakili oleh Effi Setiabudi dan Raditia Zafir Ahmad.

Acara peluncuran berlangsung di Hutan Kota By Plataran, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7).

Hadirkan Lebih Banyak Peluang Bisnis

Sebagai ajang berkualitas bagi para pebisnis, mitra bisnis dan para pelanggan di industri terkait teknologi bangunan, interior dan konstruksi, IndoBuildTech Premier Exhibition 2022 di ICE, BSD City menampilkan ragam produk unggulan terkini dari 500 merk terkemuka.

Di antara pilihan solusi produk dengan brand pemimpin pasar dunia yang ditampilkan adalah Toto, Fagetti, Titanium, Beko Home Appliances, Roca, Vivere, Djabesmen Group, CSA, Kohler, Taco, Propan, Sandimas, Penguin, dan banyak lagi kategori building material dan interior lainnya.

IndoBuildTech Premier Exhibition 2022, selain memberikan lebih banyak pilihan brand dan produk untuk kebutuhan proyek konstruksi baru dan renovasi bangunan serta kebutuhan material proyek pembangunan infrastruktur, juga menghadirkan banyak peluang bisnis melalui rangkaian Business Programmes selama berlangsung pameran.

Selain itu digelar rangkaian agenda kegiatan pendukung interaksi bisnis dan networking bagi para pengunjung dan peserta, serta penyelenggaraan perdana konsep acara malam apresiasi bertajuk “IndoBuildTech Awards 2022”.

Seiring keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional – utamanya melalui pembangunan infrastruktur multisektor, maka aktivitas dan mobilitas masyarakat produsen dan konsumen korporasi maupun perorangan terkait kebutuhan ragam material bangunan dan interior juga akan terus meningkat mulai semester ke-2 tahun 2022.

Bertepatan dengan trend positif tersebut, IndoBuildTech Expo 2022 pada 16-20 November 2022 hadir sebagai platform interaksi bisnis efektif bagi produsen dan konsumen dalam menemukan solusi terbaik kebutuhan beragam komponen bangunan.

“Setelah 2 tahun tertekan pandemi, kini exhibitor dan visitor IndoBuildTech dapat berinteraksi secara langsung, lebih aman, nyaman dan produktif guna mendapatkan manfaat dan nilai tambah atas solusi kebutuhan mereka,” ungkap Raditia Zafir Ahmad, Direktur PT Debindo International Trade and Exhibitions selaku pihak penyelenggara.

“Selain itu IndoBuildTech juga menambahkan agenda kegiatan baru “IndoBuildTech Awards” yaitu malam penganugerahan penghargaan untuk berbagai kategori - kategori produk melalui proses kurasi dan penjurian oleh para ahli di bidangnya," kata Raditia.

"IndoBuildTech Awards memberikan dampak positif yang lebih berarti bagi para peserta pameran yang melambangkan keunggulan kontribusi perusahaan secara keseluruhan terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur bangsa. Penghargaan ini menjadi salah satu benchmark kemajuan industri material bangunan dan interior Indonesia,” jelas Raditia.

Indobulidtech featuring Events

Konsisten mengangkat tema besar “Reinforcing the Bond of Nation” IndoBuildTech Expo 16-20 November 2022 secara komprehensif menghadirkan interkoneksi sektor building material dan interior dengan sektor industri jasa konstruksi dan arsitektur.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah pada tahun 2022 untuk membangun infrastruktur interkonektifitas antar wiayah Indonesia di 128 kawasan yang terdapat di setiap pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Papua.

Para pebisnis building material dan interior juga berperan penting mendukung sukses proyek-proyek tersebut serta akan memberikan dampak positif multi-sektor, utamanya jasa konstruksi dan properti. Terdorong oleh fakta tersebut, IndoBuildTech akan menggelar malam penganugerahan IndoBuildTech Awards.

Penganugerahan “IndoBuildTech Awards 2022” akan dilaksanakan pada hari Sabtu Malam, tanggal 19 November 2022 sebagai wujud apresiasi PT Debindo International Trade and Exhibitions selaku penyelenggara kepada para exhibitor, biro arsitek dan mitra bisnis IndoBuildTech.

Tamu undangan IndoBuildTech Awards akan disuguhkan dengan beragam rangkaian kegiatan acara mulai dari red carpet, gala dinner, dan entertainment dari artis ibu kota.

IndoBuildTech Awards juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempererat networking antar peserta, yang tentunya dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan perkembangan industri terkait building material, interior, properti dan konstruksi Indonesia di masa mendatang.

Selama pameran berlangsung juga digelar kegiatan “National Architecture Installation Festival” (NAIFEST), “IndoBuildTech Creative Architecture Student Exhibition” (INCASE) serta IndoBuildTech Concept Exhibition (INCEPTION) yang berjalan parallel dengan berbagai program bisnis.

Kegiatan ini mengangkat interkoneksi dunia arsitektur dengan kemajuan sektor konstruksi ditampilkan secara visual 3-dimensi. NAIFEST menawarkan pengalaman dan wawasan baru dalam menikmati, menggali dan menyelami kreativitas inovatif mahakarya unggulan dari biro-biro arsitek terkemuka Indonesia.

Selain menikmati keindahan karya seni arsitektur 3-dimensi, para pengunjung akan memperoleh inspirasi dan informasi terkait trend arsitektur ke depan.

IndoBuildTech juga menggelar kreatif karya arsitektur kalangan mahasiswa arsitektur bertajuk INCASE, dimana sejumlah karya mahasiswa arsitektur dari berbagai perguruan tinggi tampil atraktif, yang terlahir dari berbagai gagasan besar dan gairah ambisi para calon arsitek berprestasi.

Tidak hanya itu, karya dari para arsitek senior dan interior desainer turut di pamerkan di INCEPTION dalam bentuk panel karya.

Tampilan visual 3-dimensi instalasi arsitektur di NAIFEST memberikan inspirasi bagi para pengunjung, dan mengundang berbagai pertanyaan terkait pilihan material bangunan dan interior.

Para pengunjung selanjutnya dapat menemukan solusinya melalui interaksi langsung dengan para kreator karya arsitektur dan para exhibitor.

Penyelenggaraan IndoBuildTech Expo 2022 didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mitra-mitra asosiasi profesi dan bisnis seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten, Himpunan Desainer Interior Indonesia DKI Jakarta (HDII DKI Jakarta ), Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI), Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) dan Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO),.

Selain itu, juga mendapat dukungan dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI), Ikatan Ahli Pracetak & Prategang Indonesia (IAPPI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO), Citiasia inc, Green Building Council Indonesia (GBCI), Council On Tall Building and Urban Habitat (CTBUH), Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), Institut BIM Indonesia (iBIM), Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Asosiasi Kaca Lembaran Dan Pengaman Indonesia (AKLP), Asosiasi Perlampuan Industri Perlampuan Listrik Indonesia (APERLINDO), Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII), Ikatan Engineers Indonesia (IKEI), Building Owners and Managers Association (BOMA), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI). (RO/OL-09)