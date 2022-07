Sinar Gading Group Gelar Pesta KPR Bantu Anak Muda Punya Rumah di BSD

KONDISI perekonmian saat ini diprediksi akan ikut mengungkit bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dalam beberapa bulan ke depan. Melihat fakta itu, Sinar Gading Group menggelar Pesta KPR untuk hunian Go Home Residence yang dikembangkannya di Cisauk, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Pesta KPR yang bekerja sama dengan sejumlah perbankan nasional itu akan dilaksanakan pada 30-32 Juli mulau pukul 10.00-18.00 WIB.

"Dengan event ini, semua profesional muda, dapat memiliki hunian rumah di Go Home Residence dengan mudah mendapatkan bunga 3.88%," kata Joy D Lango, Direktur Marketing Sinar Gading Grup dalam keterangannya.

Joy menjelaskan, Pesta KPR memberikan keringanan pembayaran, hanya dengan total booking fee + DP sebesar Rp5 juta, bisa langsung melakukan akad.

"Melalui event pesta KPR ini dapat hemat Rp246 juta. Jadi dengan Rp5 Juta bisa mendapatkan aset Rp998 juta," imbuhnya.

Go Home Residence merupakan hunian yang mengusung konsep Modern Japanese Style yang menawarkan 5 tipe hunian, antara lain Shizuka, Heiwa Taiyou, Akarui, Heiwa Premium, dan Niji.

Konsep arsitektur Go Home Residence dirancang oleh PDW (Pandega Desain Weharima) yang sudah berkarya di Dubai, Vietnam, Kamboja, Jepang, Oman dan negara lainnya. Untuk Produk sangat Berkelas dapat dibuktikan melalui Rumah Contoh kami yang dapat dikunjungi setiap hari ucap Rocky Sales Manager yang juga seorang Arsitek.

"Go Home Residence memberikan fitur value lebih bagi profesional muda karena memang kami nempel dengan BSD dan melalui Pesta KPR disediakan juga hadiah Langsung, berupa Iphone 13 atau Samsung S21. Selain itu, dapat langsung berkonsultasi dengan Staf Profesional dari masing-masing Bank yang bekerja sama dengan kami pada acara tersebut," kata Rocky, Sales Manager Go Home Residence. (RO/OL-7)