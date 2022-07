Komit Perluas Segmen di Era Digital, PermataBank Terus Berinovasi

DI tengah kondisi masyarakat yang semakin mengedepankan kemudahan dan efisiensi di era digital, kecepatan layanan perbankan menjadi sangat relevan dalam membantu memudahkan kebutuhan perbankan. Untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup mereka, PermataBank meluncurkan inovasi terbarunya untuk produk PermataKartuKredit dan PermataKTA dengan layanan dan proses yang persetujuan yang lebih cepat, di mana saja dan kapan saja.

Poses persetujuan dan penerbitan digital card untuk Permata Kartu Kredit serta persetujuan dan pencairan dana dari Permata KTA akan ready 'gapakelama; melalui Permata Mobile X. Melalui inovasi terbaru ini, PermataBank mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam bertransaksi dengan memanfaatkan Permata KTA dan PermataKartuKredit sebagai alat smart shopping untuk segala kebutuhan.

“PermataBank berkomitmen untuk terus memperluas segmen dan memperdalam hubungan dengan nasabah, melalui pemanfaatan mitra ekosistem, produk dan jasa perbankan digital yang inovatif. Saat ini, masyarakat berusaha secara progresif kembali beraktivitas seperti biasa," ujar Division Head Unsecured Lending (Credit Card & Personal Loan) PermataBank, Sandra Monica Therik.

Di sisi lain permintaan akan dana cepat juga semakin meningkat dan membuka peluang pinjaman dan kredit perbankan. Sehingga mempengaruhi peningkatan kebutuhan finansial masyarakat terkait pemenuhan berbagai kebutuhan sesuai dengan gaya hidup mereka. Untuk itu PermataBank menghadirkan terobosan berupa proses yang gak pake lama pada persetujuan PermataKartuKredit di mana kartu digital akan didapat secara cepat dan dapat digunakan langsung untuk berbelanja, serta pencairan dana yang cepat pada PermataKTA. "Melalui inovasi ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman yang nyaman serta menjadi solusi bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup dengan simple, fast & reliable,” kata Sandra lagi.

Menurut Harvard Business Review , trend work from anywhere menjadi wacana yang ramai diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Hal itu menyiratkan adanya pergeseran pada gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih fleksibel. Masyarakat kini telah terbiasa untuk bekerja dari mana saja sambil melakukan yang mereka sukai, sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Di sisi lain, laporan hasil riset 'Navigating Indonesia’s E-Commerce: Omnichannel as the Future of Retail' menyatakan, 74,5% konsumen lebih banyak berbelanja online daripada berbelanja offline. Seiring dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat juga telah terbiasa menggunakan platform digital untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti hobi. Dengan hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan kebutuhan spending masyarakat pada kebutuhan terkait gaya hidup.

Proses persetujuan PermataKTA cukup instan dengan memakan waktu kurang dari 10 menit dan dana langsung cair secara seamless melalui aplikasi PermataMobile X. Proses ini diukur dari pengajuan melalui PermataMobile X, persetujuan, pembukaan rekening, dan pencairan dana serta tergantung dari segmen nasabah. Pinjaman yang diajukan bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga Rp300 juta dengan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari 6 bulan hingga 3tahun, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Melalui proses pencairan dana yang cepat, nasabah tidak perlu menunggu lama untuk segera menggunakan dana yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun mewujudkan rencana yang sempat tertunda. Sehingga PermataKTA dapat menjadi opsi yang aman, tepat, dan terpercaya untuk nasabah dalam kebutuhan dana pinjaman.

Sedangkan untuk PermataKartuKredit, proses persetujuan juga sangat cepat dengan kisaran kurang dari 10 menit, dengan pertimbangan kepemilikan payroll atau rekening PermataBank, histori kredit, dan profil risiko.Nasabah dapat segera berbelanja online menggunakan kartu kredit digital yang tersedia di PermataMobile X pada hari kerja berikutnya sambil menunggupengiriman kartu kredit fisiknya.

PermataKartuKredit memiliki beragam tipe kartu yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan nasabah, seperti PermataME Credit Card bagi para millennial dan Gen-Z yang memberikan 50 persen cashback Netflix. Untuk kebutuhan belanja daring, PermataShoppingCard bisa menjadi pilihan tepat dengan mendapatkan 5 persen cashback hingga Rp300 ribu. PermataHeroCard memberikan keuntungan pada setiap pembelanjaan dengan mendapatkan cashback reward yang dapat digunakan untuk belanja gratis disemua gerai Hero dan Guardian. Sementara itu, AirAsia Platinum Credit Card hadir untuk kebutuhan travelling dilengkapi dengan Air Asia rewards. Selanjutnya, ada PermataBlack World Mastercard dengan keuntungan premium dikhususkan bagi nasabah PermataBank Priority.

Pemegang Permata Kartu Kredit juga berkesempatan untuk menikmati cicilan 0% hingga 12 bulan dan diskon di merchant-merchant pilihan, serta kemudahan akses informasi dan transaksi PermataKartuKredit di PemataMobile X, termasuk informasi tagihan dan billing statement, aktivasi dan pemblokiran kartu hilang, merubah transaksi menjadi cicilan, permintaan dana tunai, kenaikan limit dan kartu tambahan dan masih banyak fitur yang bisa dilakukan secara digital. (RO/A-1)