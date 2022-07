Indonesia Investment Forum Targetkan Investor Tanam Modal

INDONESIA Investment Forum akan kembali menggelar webinar Indonesia Investment Forum by Sector Series 2022 bagian kedua, pada Rabu (20/7).

Webinar ini bertujuan untuk menarik minat investor global menanamkan modalnya di berbagai sektor di Indonesia.

Indonesia Investment Forum selaku penyelenggara webinar tersebut akan membahas topik terkait dengan investasi infrastruktur di dalam negeri.

Kegiatan ini bagian dari tiga webinar gratis Road to New York, Indonesia Investment Forum by Sector Series 2022 yang digelar pada Juli dan Agustus 2022.

Founder & Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto mengatakan selain melalui zoom webinar, investor dapat menyaksikan seminar online tersebut melalui streaming langsung LinkedIn, streaming langsung Cerita Instagram, dan streaming langsung YouTube.

“Webinar tersebut akan digelar pada Rabu 20 Juli 2022 pukul 20.00 Wib atau 09.00 waktu New York,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Dalam webinar sebelumnya, Chairman Hamershlag Private, Mychal Jefferson, menyampaikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia.

“Indonesia akan menjadi kekuaatan ekonomi dunia berdasarkan geografi dan populasi. Adapun pilar penting penopangnya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia, terutama generasi muda,” tuturnya.

Senior Partner Indonesia Investment Forum, Josh Luhukay, mengatakan Indonesia Investment Forum telah menggelar kegiatan ini sejak 2013 di berbagai kota dunia, seperti Singapura dan Hong Kong.

“Indonesia membutuhkan investasi sangat besar, sehingga kami mencoba menarik minat investor global masuk ke dalam negeri,” ungkapnya.

Forum kali ini, menurut Josh, memfokuskan peluang-peluang investasi di sektor infrastruktur, pertanian, manufaktur, properti, perbankan dan keuangan, serta kesehatan.

Forum ini juga membahas peluang investasi dalam sektor pendidikan, pariwisata, logistik, perkebunan dan kehutanan, telekomunikasi, energi, serta mineral batu bara.

Melalui forum yang digelar dalam tiga bagian ini, Josh mengatakan, Indonesia Investment Forum berupaya untuk menjembatani kebutuhan investasi pelaku bisnis hingga pemerintah dari Sabang sampai Merauke dengan investor global.

Christovita menambahkan setelah topik terkait investasi infrastruktur di dalam negeri digelar pada 20 Juli, akan digelar konferensi langsung pada September, Oktober, dan November 2022.

"Bagi masyarakat yang berminat bisa mengunjungi www.indonesiainvestmentforum.com," pungkas Christovita. (RO/OL-09)