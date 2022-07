Menkeu: Seluruh Dunia Tengah Dibayangi Ancaman Resesi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini seluruh negara di dunia termasuk Indonesia tengah dibayangi oleh ancaman resesi akibat peningkatan inflasi serta krisis pangan dan energi.

"Dunia sedang mengalami ancaman baru berupa peningkatan inflasi, krisis pangan serta kenaikan harga energi yang diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang meningkatkan suku bunga serta likuiditas. Ini dengan sendirinya akan menciptakan potensi bagi banyak negara untuk mengalami resesi," ungkapnya dalam Launching Ceremony of the 2022-2025 IsDB (Islamic Development Bank) Group Member Partnership Strategy for Indonesia, Selasa (19/7).

Sri Mulyani menegaskan ancaman ini pun sangat nyata bagi banyak negara di seluruh dunia. Dia pun berharap Indonesia dan seluruh dunia dapat mengatasi tantangan tersebut.

"Saya berharap, kita dalam hal ini Indonesia, juga akan dapat terus menavigasi tantangan ini untuk ekonomi kita dan juga ekonomi global," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Fundamental Perekonomian Indonesia Bagus di Tengah Potensi Resesi

Dia pun mengatakan untuk mengatasi semua tantangan ini dibutuhkan kerja sama antarsemua negara. Sri Mulyani juga mengapresiasi IsDB yang telah bekerja sama dengan Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada IsDB yang telah membangun program kemitraan dengan negara anggota. Saya yakin cara ini dapat menmberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat mempercepat pencapaian pembangunan untuk negara anggota," pungkasnya.(OL-5)