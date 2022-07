Kegiatan CSR Berdampak pada Bisnis Perusahaan yang Berkelanjutan

AKTIVITAS corporate social responsibility (CSR) tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungan, tetapi tanggung jawab itu merupakan bentuk timbal balik yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan memberikan dampak positif kepada masyarakat, lingkungan, dan stakeholders, ini akan menciptakan perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga memiliki nilai lain dari keuntungan atau profitabilitas.

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih memaparkan, setiap tahun pihaknya dan Tras N Co Indonesia mengamati banyak perusahaan, baik skala besar maupun perusahaan kecil dan menengah, turut andil dalam melakukan kegiatan CSR dengan harapan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi perusahaan. Menurutnya, aksi korporasi tersebut tentu akan membawa pengaruh positif bagi reputasi dan penilaian masyarakat serta stakeholders terhadap perusahaan secara umum. "Persepsi masyarakat terhadap kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan atau brand tentunya akan membangun ikatan yang lebih kuat antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat," paparnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7).

Lebih lanjut Susilowati mengatakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan CSR perusahaan, pihaknya bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia menyelenggarakan Top Corporate Social Responsibility of The Year 2022. Apresiasi berdasarkan tiga parameter yakni CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value. "Tujuan penyelenggaraan ini diharapkan menjadi bukti dari pengukuhan atas aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang satu tahun terakhir. Penghargaan yang diterima perusahaan juga diharapkan dapat mendorong citra positif dan reputasi perusahaan. Penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus berkomitmen dalam menjalankan aktivitas CSR," ujar Susilowati.

CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo mengungkapkan, Top Corporate Social Responsibility of The Year 2022 ditentukan berdasarkan penilaian Top CSR Index yang dilakukan pada Maret-Mei 2022 terhadap lebih dari 300 perusahaan di Indonesia. Data untuk penilaian berdasarkan kegiatan CSR sepanjang satu tahun terakhir melalui laporan berkelanjutan perusahaan pada 2021 yang terpublikasi, data kegiatan CSR di berbagai media online dan website resmi perusahaan, serta mengacu pada tiga parameter penilaian tadi. CSR Concept menilai konsep kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mengacu dari data yang dipublikasikan. CSR Impact menilai kegiatan memberikan dampak positif bagi masyarakat dilihat dari jumlah penerima manfaat dan bentuk donasi yang dilakukan. CSR Donation Value mengukur jumlah dalam menjalankan program tersebut.

Tri mengungkapkan ada temuan menarik dari penyelenggaraan dua tahun terakhir. Pada tahun lalu, dari total 100 perusahaan pemenang Top Corporate Social Responsibility of The Year 2021, ada enam fokus kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Yang mendominasi yaitu bantuan kesehatan sebesar 26,38%; bantuan sosial masyarakat 26,37%; bantuan lingkungan 22,10%; bantuan bencana alam dengan 13,50%; bantuan pendidikan 6,13%; dan pemberdayaan ekonomi (UMKM) dengan 5,52%.

Namun pada penyelenggaraan Top CSR Of The Year tahun ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perusahaan lebih fokus terhadap bantuan sosial masyarakat yang mendominasi dengan 26,62%; bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan 18,63%; bantuan lingkungan 14,45%; pemberdayaan ekonomi (UMKM) dengan 11,41%; dan bantuan bencana alam 10,27%. Dari data tersebut, ada indikasi ketika kasus covid-19 mulai melandai, ketika pemerintah mulai mengendurkan kebijakan PPKM, perusahaan lebih dominan menyalurkan dana CSR-nya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan baru kemudian untuk bidang-bidang lain," jelas Tri Raharjo. Para peraih Top Corporate Social Responsibility of The Year 2022 dari 100 pemenang di antaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Kalla Group, dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. (OL-14)