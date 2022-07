BI: Dalam Sepekan, Modal Asing Keluar dari RI Rp8,56 Triliun 

BANK Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing keluar senilai Rp8,56 triliun di pasar keuangan domestik dalam sepekan terakhir, yakni pada 11-14 Juli 2022.

Dana tersebut keluar dari pasar keuangan Indonesia melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp6,87 triliun dan melalui pasar saham senilai Rp1,69 triliun.

"Sejak awal tahun sampai 14 Juli 2022, terdapat dana keluar senilai Rp127,28 triliun dari pasar SBN dan terdapat dana masuk senilai Rp57,79 triliun di pasar saham," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (15/7).

Lebih lanjut, Erwin mengatakan premi risiko investasi alias credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 158,57 basis poin (bps) per 14 Juli 2022, dari sebelumnya 142,43 bps per 8 Juli 2022.

"Sementara imbal hasil atau yield SBN RI tenor 10 tahun naik tipis ke level 7,38% pada pagi hari ini. Dari sebesar 7,32% pada akhir Kamis (14/7). Imbal hasil surat utang Indonesia masih cenderung lebih tinggi dari yield obligasi AS tenor 10 tahun, yaitu 2,96%," paparnya.

Adapun bank sentral mencatat nilai tukar rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.990 per dolar AS pada Jumat (15/7) ini. Nilai tersebut tidak bergerak dibandingkan penutupan perdagangan pada Kamis (14/7) di level Rp14.990 per dolar AS. Sementara, indeks dolar AS menguat ke level 108,54.(Ant/OL-11)