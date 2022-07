Rumah Diminati, New Menteng Hadir di Gading Serpong

SITUASI pandemi membuat sektor perumahan (landed housing) menjadi pemimpin dibandingkan sektor lain yang didorong oleh tingginya permintaan yang selama ini terpendam dan terealisasi saat situasi pandemi. Ini membuat tingkat penyerapan yang terus menguat khususnya di wilayah Jabodetabek. Sentimen yang positif ini terus mendorong peningkatan aktivitas bisnis dan hal ini didukung oleh berbagai upaya pemerintah khususnya terkait penanganan pandemi yang berdampak terus membaiknya sektor bisnis termasuk sektor properti.

Anton Sitorus, Director Research & Consultancy Savills Indonesia, menjelaskan itu yang dikutip dari Rumah.com. "Beberapa pengembang besar di wilayah Jabodetabek seperti Sinar Mas Land (SML), Summarecon, Paramount Land, Alam Sutera, Ciputra Group, Modernland, dan lainnya menjadi pengembang yang cukup aktif melansir produk maupun klaster baru," ujarnya.

Direktur Paramount Land M Nawawi menjelaskan sektor properti di tahun ini terus bergerak positif seiring dengan membaiknya penanganan pandemi covid-19 di Tanah Air dan perekonomian yang relatif terjaga. Segmen rumah tapak atau residensial diperkirakan masih menjadi sektor prospektif di industri properti pada tahun ini. "Melihat tren perkembangan yang semakin membaik ini Paramount Gading Serpong kembali menghadirkan New Menteng Home Perfection," ujarnya.

New Menteng mengedepankan lima keunggulan, imbuh Nawawi, yaitu konsep new elegant design, konsep open floor plan, berada di lingkungan klaster yang sudah jadi dan hidup, berada di hunian berkelas di Gading Serpong, dan dilengkapi dengan fitur canggih dan smart home system. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan penghuni, pihaknya memperbaharui Community Club sebagai salah satu fasilitas untuk warga dan penghuni yang dirancang dengan interior yang mewah dan elegan, private infinity pool dengan pooldeck yang luas, fasilitas gym yang canggih, lounge, foosball area, dan 3 on 3 Basket Ball court. Keseluruhan fasilitas ini ditujukan untuk kenyamanan hidup dan memberikan kesempatan waktu/ruang bagi para penghuni untuk saling berinteraksi sosial, hidup lebih aktif, dan sehat.

New Menteng dipasarkan dalam jumlah terbatas sebanyak 51 unit dan dijual mulai dari Rp4,9 miliaran hingga Rp10,5 miliaran (sudah termasuk PPN) per unit mulai 8 Juli lalu. Ada beragam promo dan cara bayar spesial launching New Menteng yang berlaku mulai 8 Juli-31 Agustus 2022 di antaranya super cash, tunai keras, KPR (angsuran ringan), dan tunai bertahap.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menjelaskan New Menteng merupakan hunian premium penyempurnaan dari pengembangan sebelumnya. Berada di kawasan Menteng Village yang diluncurkan 2015, klaster eksklusif ini punya ukuran kaveling dan bangunan yang luas serta tampilan elegan. Konsep fasad New Menteng memadukan antara konsep modern dan mewah dengan bukaan dan kaca yang lebar, high ceiling, dan open floor plan yang memberikan banyak ruang kreativitas untuk penghuni.

New Menteng menawarkan dua pilihan tipe yaitu L12x15 m detached (LT 180 m2/LB 217 m2), wall to wall (LT 180 m2/LB 257 m2), tipe hook detached (LT Var/LB 218 m2), tipe hook wall to wall (LT Var/LB 258 m2) yang masing-masing terdiri dari 3+1 kamar tidur dengan kamar utama ekstra luas + walking closet, 3+1 kamar mandi, dan 2 carport. Untuk melengkapi kenyamanan bagi penghuni, New Menteng dilengkapi fitur-fitur seperti solar water heater, smart door lock with camera, solar panel, smart home system, AC di setiap ruangan, dan canopy with sky light. (RO/OL-14)