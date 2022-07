Memasuki Usia 66 Tahun, Sinergi Jadi Kunci Sukses Bank Danamon

PT Bank Danamon Indonesia Tbk menginjak usia ke-66 pada 16 Juli 2022 ini. Bank yang merupakan bagian dari MUFG, institusi keuangan terbesar di Jepang, ini menjadikan perayaan hari ulang tahun (HUT) kali ini sebagai momentum penting untuk terus melanjutkan kolaborasi dengan semua pihak.

Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Yasushi Itagaki menjelaskan, HUT ke-66 Bank Danamon mengambil tema 'Bersama Bersinergi'. Tema itu dipilih untuk menggambarkan perjalanan panjang Danamon yang tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak.

"Dengan semangat Bersama Bersinergi, perayaan ulang tahun yang ke-66 ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi untuk terus berkreasi dan berinovasi, menghasilkan layanan keuangan terbaik bagi para nasabah dan komunitas luas Indonesia," kata Yasushi dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis (14/7).

Danamon terus melanjutkan kolaborasi kuat dengan anak perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance). Selama bertahun-tahun, kolaborasi keduanya telah memperkuat ekosistem pembiayaan otomotif di Indonesia melalui berbagai inovasi produk pembiayaan dan pemasaran otomotif.

Sinergi antara Danamon, Adira Finance, dan jaringan global MUFG membentuk kolaborasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang ekonomi Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional dan industri otomotif pascapandemi covid-19.

Hal ini salah satunya ditunjukkan melalui keikutsertaan Danamon dalam mendukung Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Dalam hal ini, Danamon bersama Adira Finance, dengan dukungan dari MUFG, mendapat respons positif dari industri maupun pasar otomotif nasional.

Melalui perhelatan IIMS 2022, Danamon dan grup mencatat pencapaian memuaskan berupa penyaluran kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KPM Prima) sebanyak 2.000 unit dengan total nilai Rp300 miliar.

"Danamon memiliki posisi yang sangat unik dan kuat di Indonesia dengan dukungan dan jaringan dari MUFG dan Adira Finance," cetus Yasushi.

Dengan sinergi yang apik dan kuat, tantangan pandemi juga terbukti tidak menyurutkan kinerja baik Danamon di industri keuangan Indonesia. Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal I Tahun Fiskal 2022, yang diumumkan pada April lalu, Danamon mencatatkan kinerja positif di kuartal I 2022.

Fokus Danamon pada pertumbuhan granular funding berhasil meningkatkan Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 12% dengan rasio CASA mencapai 60,5%, naik dari 54,7% yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Kualitas aset Danamon juga terus menunjukkan peningkatan. Rasio Non-Performing Loan (NPL) coverage mencapai 209% pada kuartal I 2022, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 177%.



Baca juga: Inflasi AS Tembus 9,1%: Dolar Menguat terhadap Rupiah



Di kuartal I 2022, rasio NPL gross juga membaik 50 bps menjadi 2,8% sementara persentase Loan at Risk (LAR), yang mencakup covid restructured loans under forbearance sebesar 15,4%, membaik 60 bps bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator keuangan ini berkontribusi pada profitabilitas Danamon yang ditandai dengan tren quarterly yang stabil dari Net Interest Margin (NIM) sebesar 7,9% sementara laba operasional tumbuh 49% year-on-year.

Pada akhir kuartal I 2022, Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) Danamon mencapai Rp860 miliar, meningkat sebesar 65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit di segmen Enterprise Banking, yang terdiri dari Perbankan Korporasi dan Komersial serta Lembaga Keuangan, naik 10% mencapai Rp61 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didukung oleh kolaborasi Danamon dengan jaringan MUFG dan fokusnya pada nasabah blue-chip dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada periode yang sama dan seiring dengan pulihnya sektor pembiayaan kendaraan bermotor, Adira Finance, mengalami peningkatan pada pembiayaan baru sebesar 33% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu.

Di sisi lain, pengalaman panjang MUFG di sektor keuangan global telah membantu Danamon dalam menerapkan berbagai strategi bisnis secara lebih efektif, termasuk berbagai investasi di Saluran Digital, IT, Branding, dan Sumber Daya Manusia.

Di tahun 2021, misalnya, Danamon meluncurkan aplikasi mobile banking yaitu D-Bank PRO. Aplikasi ini memberikan sebuah pengalaman omni-channel kepada para nasabah dengan berbagai kemudahan untuk melakukan begitu banyak transaksi keuangan, mulai dari pembelian paket data internet, pembelian token PLN dan pembayaran listrik, pembayaran zakat, belanja online (e-commerce), QRIS hingga penukaran valuta asing dan remittance.

Selain itu, Danamon mempertahankan posisi branding di mata para nasabah di Indonesia. Di awal tahun ini, Danamon meraih penghargaan 'Top 100 Most Valuable Brands 2021' dari Brand Finance Indonesia dan Majalah Investor - Beritasatu Media Holdings.

Hasil riset Brand Finance Indonesia tersebut menyatakan bahwa Danamon memiliki Brand Value yang termasuk dalam kategori Platinum, yaitu berkisar antara USD300 hingga 999 juta. Sementara di akhir tahun lalu, Danamon dinobatkan sebagai The Best Financial Performance Bank 2021 untuk kategori Bank Konvensional dengan aset di atas Rp100 trilliun pada ajang Tempo Financial Award.

"Danamon berhasil membangun branding sebagai sebuah institusi keuangan yang terpercaya bagi jutaan nasabah dan masyarakat Indonesia. Saya yakin dengan semangat Bersama Bersinergi, Danamon akan menjadi semakin kuat dan berkembang," ujar Wakil Direktur Utama Danamon Hafid Hadeli.

Dalam perayaan ulang tahun ke-66 ini, Danamon menawarkan berbagai promo menarik. Bagi nasabah, Danamon akan menghadirkan program promo Banjir Kejutan Promo 66 yang akan berlangsung pada 16 hingga 31 Juli 2022.

Bagi Danamoners, ada banyak kejutan menarik berupa berbagai kegiatan seru dan meningkatkan engagement. Terakhir untuk komunitas, Danamon mengadakan beberapa kegiatan sosial untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan melalui program Danamon Peduli. (OL-16)