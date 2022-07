Komit Dukung Milenial dan Gen Z di Digital, Link Net Raih Tiga Penghargaan

INOVASI memang menjadi salah satu kunci bagi sebuah perusahaan untuk terus berkembang. Hal itulah yang terus menerus dilakukan PT Link Net Tbk.

Hasilnya, melalui First Media dan Link Net, mereka meraih tiga penghargaan di acara e-awarding Indonesia Millennial’s Brand Choice Awards 2022, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bertema 'Increase Capability, Thinking Innovatively'. Penghargaan itu secara simbolis diterima oleh Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk.

Dua penghargaan diterima di segmen residensial yakni First Media sebagai Indonesia Best Millennials’ Brand Choice 2022 kategori TV Cable dan Indonesia Outstanding Millennials’ Brand Choice 2022 kategori Internet Provider. Sementara di segmen enterprise, Link Net dianugerahi predikat Indonesia Very Good Millennials’ Brand Choice 2022 kategori Internet Provider.

Santiwati Basuki, Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya seluruh pelanggan yang telah mempercayakan produk First Media dan Link Net. “Penghargaan Indonesia Millennial’s Brand Choice Awards 2022 ini semakin memotivasi kami untuk terus memberikan produk, layanan, dan program yang lebih baik bagi masyarakat melalui kampanye yang tengah kami jalankan saat ini yaitu First Media #BeneranTanpaBatas dan Link Net #TransformasiPasti.”

Generasi milenial dan Gen Z saat ini memang disebut sebagai kelompok paling dominan menggunakan internet. Selain itu, mereka juga mendominasi usia produktif dan menjadi tumpuan percepatan transformasi digital.

Dalam rangka mendukung generasi muda dan keluarga Indonesia lebih berdaya di era menuju keemasan digital, PT Link Net Tbk komit menyediakan layanan unlimited internet tanpa batasan kuota, dan unlimited world entertainment yang berisi ragam konten hiburan dari berbagai genre. Seluruh layanan yang tersedia dilengkapi dengan solusi digital self-care yang terus dikembangkan, guna memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan produk secara real-time.

Sementara pada segmen enterprise dengan kampanye Link Net #TransformasiPasti dan tagline terbarunya Your Leading Transformation Partner, PT Link Net Tbk terus mendukung sektor industri untuk mengakselerasi transformasi digital, melalui ketersediaan dan inovasi layanan Connectivity dan ICT Solution.

PT Link Net Tbk percaya bahwa adaptivity, agility, skill, dan ekosistem digital inklusif menjadi hal utama yang harus dimiliki di era akselerasi digitalisasi. “Kami terus berupaya mengakselerasi transformasi digital perseroan mulai dari lini penjualan, transaksi keuangan seperti e-billing, e-payment atau lainnya, hingga komunikasi pemasaran yang tentunya akan mendukung perseroan dalam menjalankan serta memonitor proses bisnis dengan cepat dan akurat. Yang paling utama adalah untuk memberikan kemudahan dan kepuasan bagi pelanggan,” imbuh Santiwati.

Selain itu, perseroan telah menghadirkan program First Warriors yang mendukung penguatan ekosistem eSports Tanah Air, termasuk Game Xpert atau paket khusus untuk gamers. Berbagai kemitraan strategis juga terus dijalin guna melengkapi solusi layanan dan inovasi produk, seperti menambahkan ragam layanan OTT yang populer serta OTT Package First+. Produk lainnya yaitu First+ Cloud atau layanan Cloud Storage. Secara kontinyu First Media konsisten mengusung kampanye yang ditujukkan bagi generasi milenial.

Indonesia Millennial’s Brand Choice Awards merupakan ajang yang diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam pengembangan milenial di tengah masifnya teknologi digital. Penilaian diperoleh dari hasil survei online terhadap lima ribu responden di Indonesia yang juga dilengkapi analisa media monitoring. Seluruh penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek Inovasi, Reputasi, Advertising, dan Transformasi Digital Perusahaan. (RO/A-1)