Asuransi Rama Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Performing Award 2022

ASURANSI Rama diapresiasi publik melalui penghargaan Indonesia Best Performing Award 2022 dengan kategori Best Performing Insurance Company Winner 2022. Penghargaan tersebut diserahkan di The Patra Bali, Kuta, Badung, Bali, Jumat (8/7).

“Asuransi Rama sangat bangga menerima penghargaan ini. Mewakili Direktur Utama PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, kami mengucapkan terima kasih. Dengan penghargaan ini, Asuransi Rama semakin percaya diri. Kami terus termotivasi memberikan service excellent,” ungkap Toto Sugiarto, Head Alternative Distribution PT Asuransi Rama Satria Wibawa.

Berdiri sejak Agustus 1978, Asuransi Rama memang sudah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia. Memiliki tagline Mudah, Cepat, dan Terpercaya, Asuransi Rama pun memiliki pengalaman matang di dunia asuransi.

Ada beragam produk yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Fiturnya adalah Asuransi Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Kecelakaan Diri, dan Tanggung Gugat. Ada juga fitur Asuransi Pengangkutan, Harta Benda, Suretyship, hingga Asuransi Lainnya.

“Kami memang bergerak di bidang asuransi umum. Ada asuransi kendaraan, properti, dan lainnya. Asuransi Rama selalu memiliki momentum luar biasa selama 44 tahun mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Kami selalu bangga menjadi bagian perjalanan hidup masyarakat Indonesia,” tegas Toto Sugiarto yang pernah membesut Asuransi Reksa Pratikara dan Pan Pacific Insurance.

Tumbuh dan berkembang 44 tahun bersama masyarakat Indonesia, Asuransi Rama sudah menerbitkan 1,6 Juta polis dengan akurasi pencairan klaim sangat tinggi hingga 99,6%.

Memudahkan layanan bagi konsumen, Asuransi Kendaraan Bermotor bekerjasama dengan bengkel resmi dan bengkel rekanan. Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran Asuransi Rama juga dihadirkan di 13 kota di Indonesia.

Toto Sugiarto yang juga pernah bergabung bersama PT Archor Teknologi Digital (Qoala) menambahkan, Asuransi Rama terus tertantang untuk menghadirkan inovasi di masa mendatang.

“Asuransi Rama terus mendekatkan diri dengan masyarakat Indonesia. Menghadirkan inovasi untuk perbaikan hidup bersama. Terus meningkatkan service excellent. Bagaimanapun, Asuransi Rama sangat berpengalaman. Didukung sumber daya manusia terbaik dengan pengalaman luas di bidang asuransi,” papar Toto Sugiarto.

“Penghargaan yang kami terima harus dipertanggungjawabkan. Kami akan bekerja lebih keras dan cerdas demi service excellent. Terlepas dari apapun, Asuransi Rama juga tetap terbuka dengan saran bahkan kritik kontruktif dan membangun. Semua untuk kemajuan bersama,” tutup Totok Sugiarto. (RO/OL-7)