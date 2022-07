Industri Mainan Lokal Mampu Bersaing dengan Mainan Impor

PANDEMI covid-19 tidak berdampak pada penjualan industri mainan anak-anak. Sebaliknya kondisi pandemi justru menaikkan tren penjualan mainan anak karena anak-anak banyak bermain dengan orang tua mereka di rumah.

"Bahkan sekarang industri mainan anak merek lokal sudah mampu bersaing dengan industri mainan impor," ujar Handy Lie, selaku CEO dari PT Pangeran Maju Bahagia (PMB Toys) di sela perayaan ulang tahun ke-11 PMB Toys, di Swissotel Ballroom, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Jumat (8/7).

Handy menyampaikan mainan anak lokal saat ini bisa bersaing dengan mainan anak impor dari sisi harga dan kualitas.

"Dari sisi harga jelas bisa bersaing karena mainan anak-anak buatan lokal lebih terjangkau daripada mainan anak-anak impor. Dari sisi kualitas, mainana anak lokal juga memiliki standar SNI yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Handy.

Ia mencontohkan produk mainan PMB Toys yang sejak awal berdiri hanya memiliki satu item kategori mainan kini berkembang pada produkproduk yang telah menjadi bagian keluarga-keluarga di Indonesia seperti Sepeda Roda Tiga, Stroller, Scooter, Mobil dan Motor Aki on brand maupun Official License.

"Dari jumlah 20 karyawan saat awal berdiri kini kami sudah memiliki 1.000 karyawan," imbuhnya.

Karena itu, untuk semakin menunjukkan komitmen dalam menggarap pasar mainan lokal di Indonesia, tahun ini PMB kembali berinovasi dengan memasuki scoop market mainan tunggang baru, TOLO CAR.

Berbeda dengan produk-produk PMB sebelumnya, kali ini PMB meluncurkan produk tolo car pada moment perayaan 11 tahun perjalanan.

"Dengan menggandeng 3 Official License dari Honda CRV, Mitsubishi Expander, Mitsubishi Pajero dan 1 on brand PMB, Off Road, diharapkan dapat semakin membuat brand PMB Toys menjadi brand mainan tunggang lokal yang terbaik di Indonesia," terang Handy.

Produk tolo car ini memiliki 3 tipe, tolo car, tolo car elektrik, dan tolo car stroller. "Tak hanya menggunakan bahan berkualitas tapi produk tolo car ini juga dilengkapi dengan lagu-lagu yang familiar untuk anak-anak, tak lupa dilengkapi juga dengan LED Lamp dan klakson.” tutur Handy.

Dia menargetkan inovasi terbaru mainan untuk usia pakai 1-3 tahun itu dan akan diluncurkan mulai Oktober 2022 itu bisa mencapai 1 juta unit per kategori per tahun.

"Semoga dengan perayaan perjalanan yang ke-11 tahun ini dan peluncurkan produk kategori baru, dapat semakin menunjukan komitmen PMB Toys dalam menggarap pasar mainan lokal di Indonesia," tandas Handy. (RO/OL-09)