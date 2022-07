Indosat Ooredoo Hutchison Raih Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards 2022

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) meraih emas untuk kategori Excellence in Innovation in Technology Industries dan perunggu untuk kategori Innovation in Technology Management, Planning and Implementation pada ajang Asia Pacific Stevie Awards 2022.

Untuk melengkapi kesuksesan IOH, Ooredoo Group juga berhasil meraih 8 kategori lainnya di APAC Stevie Awards 2022.

Pencapaian gabungan itu menandakan komitmen Ooredoo Group dalam menawarkan produk dan inovasi terdepan di pasar di seluruh praktik komersialnya, bersama dengan dedikasi yang jelas untuk menjadi bisnis terkemuka yang bertanggung jawab secara sosial di industri telekomunikasi.

Director and Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison M Buldansyah mengatakan, "Kami merasa terhormat menerima pengakuan internasional dari penghargaan ini. IOH terus memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan solusi baru dan inovatif bagi pelanggan kami. Melalui investasi berkelanjutan dalam produk dan layanan digital baru, kami ingin memberikan pengalaman pelanggan digital yang lancar, efektif, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk memberikan pengalaman telekomunikasi digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia."

Asia-Pacific Stevie Awards adalah program penghargaan bisnis satu-satunya yang memberi penghargaan atas inovasi di tempat kerja di 29 negara dalam kawasan Asia-Pasifik.

Stevie Awards secara luas dianggap sebagai penghargaan bisnis utama di dunia, yang memberikan penghargaan atas prestasi di tempat kerja dalam berbagai program seperti The International Business Awards selama dua puluh tahun.

Pemenang Gold, Silver dan Bronze Stevie Award ditentukan dari nilai rata-rata penilaian dari lebih 100 eksekutif di seluruh dunia yang berperan sebagai panel juri pada bulan Maret dan April.

Presiden Penghargaan Stevie Maggie Miller mengatakan “Banyak entri yang luar biasa telah dinominasikan pada Penghargaan Stevie Asia-Pasifik Edisi Kesembilan. Organisasi yang menang tahun ini telah menunjukan bahwa mereka terus berinovasi dan berhasil meskipun ada pandemik COVID-19, dan kami memuji ketekunan dan kreativitas mereka.” (RO/OL-1)