Sinar Mas Land Raih Lamudi Awards di Lima Kategori

SINAR Mas Land kembali sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang Lamudi Property Awards 2021. Kali ini, perusahaan pengembang nasional tersebut meraih penghargaan dalam lima kategori.

Penghargaan yang diraih itu sebagai Best Developer ialah PT Bumi Serpong Damai Tbk (PT BSD), Best High-End Apartment (Jabodetabek Area) untuk proyek The Elements di Jakarta Selatan, Best High-End Housing (Jabodetabek area) untuk proyek Laurel di NavaPark BSD City, Best Mixed-Use Development untuk proyek Digital Hub di BSD City, Best Innovative Development untuk proyek Savasa di Kota Deltamas. Lamudi Property Awards 2021 diselenggarakan pada Jumat (24/6) di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan.

Best Developer diraih atas pencapaian PT BSD dalam mengembangkan pusat pertumbuhan baru skala kota di BSD City berbasis teknologi digital yang dipadukan dengan komitmen pembangunan hijau berkelanjutan. Kawasan township BSD City dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan, infrastruktur, sarana hingga prasarana terbaik bagi para penghuninya.

Penghargaan Lamudi Property Awards merupakan ajang apresiasi bagi para pengembang properti dan ahli realestat terbaik untuk menghargai keunggulannya secara keseluruhan. Ini lebih dari sekadar estetika, fungsionalitas, atau ukurannya saja.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Lamudi Property Awards 2021 untuk kelima proyek. Penghargaan ini menjadi bukti nyata perusahaan tetap menghadirkan produk yang inovatif berkualitas bagi masyarakat meskipun di tengah tantangan pandemi covid-19.

"Kami juga berkomitmen menerapkan aspek teknologi serta pembangunan hijau berkelanjutan di setiap proyeknya. Pencapaian ini tidak lepas dari integritas tim kerja yang solid serta dukungan pemerintah hingga seluruh masyarakat. Penghargaan ini memotivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya," pungkas Dony.

Baca juga: Logo Baru, Kota Wisata Cibubur Kembangkan 150 Ha untuk 2023

Selain meraih penghargaan sebagai Best Developer di Indonesia, Sinar Mas Land melalui sejumlah proyeknya seperti apartemen The Elements, Klaster Laurel, dan Digital Hub berhasil memborong piala di ajang Lamudi Property Awards. Apartemen The Elements memiliki dua tower yakni Serenity dan Harmony di Kuningan Jakarta Selatan sebagai salah satu kawasan potensial di Jakarta. Selanjutnya klaster Laurel di kawasan hunian NavaPark merupakan hunian premium dengan desain eksklusif dan mewah berkonsep urban resort di BSD City.

Savasa merupakan kawasan residensial yang berlokasi di Kota Deltamas Cikarang seluas 13 hektare. Mengusung tagline Smart Lifestyle, hunian ini didesain dengan memperhatikan empat aspek yakni Smart Township, Smart Security, Smart Home, dan Smart Community.

Selain mengembangkan kawasan hunian, Sinar Mas Land secara nyata mendukung kemajuan bidang teknologi digital melalui pengembangan Digital Hub di BSD City. Pengembangan ini didedikasikan untuk komunitas, startup, hingga perusahaan multinasional yang berkecimpung di bidang teknologi digital dan kreatif. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat ekonomi digital di Indonesia. (RO/OL-14)