The MAJ Residences Bekasi Kebut Progres Pembangunan

DINAMIKA pasar properti di Kota Bekasi, Jawa Barat makin bergairah seiring dengan meningkatnya tren properti yang terus tumbuh ke arah positif. Dibangunnya beberapa proyek infrastruktur seperti tol JORR 2 Cimanggis-Cibitung serta jalur moda transportasi LRT Jabodetabek Lintas Bekasi telah menjadi daya tarik tersendiri yang menawarkan terbukanya akses yang lebih mudah dari Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya.

Selain itu, hadirnya sejumlah kawasan hunian terpadu berskala besar serta rencana pembangunan nasional berbasis transit-oriented development di kawasan sekitar Bekasi, telah menjadi salah satu faktor yang menonjolkan potensi Kota Bekasi sebagai kawasan destinasi investasi properti terbaik.

Presiden Direktur The MAJ Residences Bekasi, Juanto Salim, melihat pergerakan progresif tren properti di Bekasi sebagai momentum untuk mengejar progres pembangunan apartemen The MAJ Residences Bekasi. Sejak groundbreaking pada 2020, pembangunan The MAJ Residences Bekasi terus berjalan tanpa henti sesuai rencana, dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai peraturan pemerintah. Saat ini progres proyek di lahan seluas 1,8 hektare itu sudah mencapai tahapan pekerjaan sub structure, pekerjaan piling telah selesai, dan akan diteruskan dengan pekerjaan lainnya. The MAJ Residences Bekasi tahap satu terdiri dari 2 tower a dan 1 tower tahap duas ebagai Future Development.

Juanto menyatakan, bahwa saat ini, untuk memenuhi kebutuhan pasar serta menjaga dinamika pertumbuhan pasar properti tetap stabil, The MAJ Residences Bekasi telah mengambil langkah-langkah strategis serta proaktif dalam upayanya mempercepat pembangunan.

"Kami terus berupaya untuk menggenjot pembangunan dengan harapan dapat terus berkontribusi dalam merangsang pertumbuhan sosial-ekonomi, khususnya di sektor properti. Komitmen ini tentunya diiniasi oleh kepercayaan konsumen kepada The MAJ Residences Bekasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan harga terjangkau," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/7).

Ditambahkan, sejak awal, The MAJ Residences Bekasi dibangun untuk menjadi instrumen investasi bagi generasi milenial produktif di Kota Bekasi karena menawarkan akses hunian apartemen premium dengan harga terjangkau di Tengah Kota Bekasi sebagai upaya untuk memperkokoh kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. The MAJ Residences Bekasi menawarkan empat tipe unit yang nyaman dan modern, dilengkapi fasilitas yang lengkap dan area retail untuk menunjang kebutuhan gaya hidup generasi muda. Hal ini telah membuat The MAJ Residences Bekasi menjadi pilihan investasi properti yang berpotensi menguntungkan di masa depan.

"Melihat antusiasme pasar properti yang terus membaik, serta naiknya tren indeks properti Bekasi bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, kami percaya bahwa kedepannya nilai investasi di The MAJ Residences Bekasi akan terus tumbuh positif. Pandangan untuk terus berkontribusi dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui upaya percepatan pembangunan proyek The MAJ Residences Bekasi, telah menjadi visi besar bersama untuk mendukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan Kota Bekasi yang lebih maju," ujar Juanto. (RO/OL-15)