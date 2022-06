Menuju Kelas Dunia, IPCC Terminal Kendaraan Luncurkan Logo Baru

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan) meluncurkan logo baru perusahaan. Peluncuran logo baru dilakukan di halaman lobi Gedung IPCC Terminal Kendaraan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (30/6).

"Jika kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan, perjalanan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, atau dikenal IPCC, sudah berjalan sangat panjang dan dalam, khususnya di industri pelabuhan dan industri otomotif," kata Direktur Utama IPCC Terminal Kendaraan Rio T N Lasse dalam sambutannya saat seremoni peluncuran logo baru.

"Perjalanan itu kini membawa IPCC dalam posisi dari yang sebelumnya hanya sebagai Car Terminal Operator menuju Car Terminal Ecosystem," ujar Rio.

"Dengan semangat mewujudkan Beyond The Gate menuju visi perusahaan To be World Class Car Terminal Ecosystem, dan diikuti penerapan nilai AKHLAK, " jelasnya.

"Kini IPCC sedang berusaha mencapai kinerja terbaiknya untuk meningkatkan pendapatan dari operasional eksisting menuju penjajakan peluang kerja sama baru untuk meningkatkan pendapatan," tambah Rio.

Rio juga menjelaskan makna filosofis di balik logo dan branding IPCC yang baru diluncurkan.

Logo baru lebih segar dan visioner. Komposisi logo menampilkan sebuah simbol kemajuan ke depan beserta dengan tiga kata yang menyertai yaitu Pelindo sebagai induk usaha, Multi Terminal sebagai pilar usaha, dan IPCC Terminal Kendaraan sebagai identitas perusahaan.

"Cita-cita IPCC ke depan ialah dapat memberikan total solution dengan mengintegrasikan aktivitas di ekosistem distribusi terminal untuk menciptakan efisiensi dan reliabilitas di sepanjang mata rantai bisnis otomotif," katanya.

"Pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional kita. Di sisi lain, dengan perkembangan bisnis yang ada sudah saatnya IPCC mengepakkan sayap bisnisnya lebih jauh sesuai tema korporasi Beyond The Gate," tambah Rio.

Hadir dalam peluncuran logo baru ini para stakeholder perusahaan otomotif dan asosiasi industri, para anggota dewan komisaris, para pejabat dewan direksi, dan media massa.

Menjelang usianya yang ke-10 pada akhir tahun ini, layanan IPCC kini telah hadir selain di kantor pusat operasionalnya di Pelabuhan Tanjung Priok, juga membuka cabangnya di pelabuhan Belawan, Panjang, Gresik, Pontianak, dan Makassar.

Menurut Rio, seiring dengan bergabungnya Pelindo 1, 2, 3 dan 4 dan kini menjadi Pelindo maka kian terbuka peluang untuk ekspansi bisnis bagi IPCC.

IPCC diharapkan mampu menghadirkan pengoperasian terminal kendaraan/ro-ro yang layak secara komersial di setiap area Pelindo, melakukan ekspansi bisnis kepelabuhan terkait lainnya yang layak secara komersial dan selalu 'future ready' baik secara organik maupun an-organik.

Untuk mewujudkan visi itu, IPCC menyiapkan empat langkah strategi yaitu integrasi, ekspansi, digitalisasi, dan koordinasi.

"Untuk digitalisasi saat ini IPCC sedang mempercepat implementasinya yang menghubungkan kegiatan operasional, customer relationship, finance dan digital office; berikutnya implementasi IT network di seluruh wilayah kerja sesuai masterplan, dan penjajakan implementasi analytics, big data & business intelligence untuk mendukung ekosistem bisnis masa depan," tutup Rio.

Pada kesempatan sama, Direktur Komersial IPCC Terminal Kendaraan Agus Hendrianto menambahkan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah yang akan menggenjot produk ekspor ke luar negeri termasuk produk industri otomotif.

"Kehadiran pelabuhan Patimban untuk layanan kiriman kargo kendaraan sejak Oktober 2021 bukan menjadi pesaing bagi kami," katanya.

"Sebaliknya justru menjadi partner untuk mendukung kapasitas pelabuhan dalam upaya pemerintah yang akan menggenjot ekspor termasuk untuk produk otomotif. Apalagi pemerintah juga tengah mendorong produksi mobil listrik untuk domestik dan ekspor," kata Agus.

Pada hari yang sama, sebelum acara peluncuran logo baru, IPCC Terminal Kendaraan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa.

Investor Relations IPCC Kendaraan Terminal Reza Priyambada menjelaskan agendanya antara lain ialah menyampaikan kinerja perseroan sepanjang 2021 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Pada laporan kinerja keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2021,

IPCC Kendaraan Terminal mencatatkan laba bersih sebesar Rp60,06 miliar, melonjak 352,62% dari tahun sebelumnya.

Dengan capaian kinerja tersebut, melalui Agenda RUPS Tahunan Penggunaan Laba Bersih Perseroan, IPCC Terminal Kendaraan memutuskan untuk membagikan dividen sebanyak 70% dari perolehan laba bersih atau sekitar Rp42,04 miliar dengan nilai Rp23,12 per lembar sahamnya.

Dengan asumsi harga saham IPCC Terminal Kendaraan ialah sebesar Rp630, maka dividend yield yang dapat dinikmati para pemegang saham ialah sebesar 3,67%. (RO/OL-09)