CFCD Gelar Indonesia SDGs Award 2022 pada Oktober, Dorong Pencapaian SDGs di Indonesia

CORPORATE Forum for CSR Development (CFCD) akan kembali akan kembali menggela INDONESIA SDGs AWARD tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang.

Ketua umum CFCD Thendri Supriatno, menjelaskan, ajang ISDA mendorong dunia usaha untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif program yang berkorelasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

“Indonesian SDGs Awards yang merupakan annual event dalam memberikan apresiasi kepada dunia usaha, lembaga, organisasi non pemerintah dan perseorangan atas dedikasi dan kerja nyata dalam pencapaian target-target SDGs baik itu dilingkup internal perusahaan/organisasi maupun di masyarakat,” ujar Thendri Supriatno.

ISDA 2022 bertemakan ”No One Left Behind : Best Practice on the Roles of Corporates in SDGs”, Thendri juga selaku Ketua Steering Committee ISDA 2022 menegaskan, ISDA merupakan ajang bergengsi yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh CFCD bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lead sector dalam SDGs di Indonesia.

“Penganugerahan ini untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan maupun NGO/Yayasan yang telah berhasil menjalankan program CSR dan berkontribusi terhadap pencapaian 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” imbuh Thendri.

Sekertaris jenderal (Sekjen) CFCD Suharman Noerman mengatakan, pelaksanaan ISDA 2022 dapat mendorong peran swasta secara bersama-sama mempromosikan semangat pemulihan sosial, ekonomi dan lingkungan dan kembali tampil di atas track yang telah dibangun sebelumnya berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

“Penyelenggaraan ISDA 2022 kali ini, CFCD telah melakukan pemutakhiran instrument penilaian dan juga penambahan nominasi award yaitu 11 program nominasi bidang CSR/CID serta 7 program nominasi bidang corporate yang keseluruhannya mencakup 4 Pilar Pembangunan seperti Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Tata Kelola sebagai sebuah kesempatan besar bagi peserta untuk terlibat dalam apresiasi ini,” jelas Ir. Suharman Noerman.

Ketua Komite Penilai ISDA 2022 Hardinsyah mejelaskan, parameter penilaian ISDA 2022 kali ini disesuaikan dengan Matriks 3 dan Matriks 4 berupa “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Nasional”

“Dengan berlandaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, dalam ISDA 2022 terdapat 5 kategori Awards terbaik untuk perusahaan dengan berbagai sektor yaitu Top Leadership for SDGs, The Most Committed Corporate for SDGs on Social Development Pillar, Economy Development Pilar, Environment Development Pillar serta Law and Governance Pillar,” jelas Hardinsyah.

Salah satu Novelty atau Kebaruan ISDA 2022, lanjut Hardinsyah, ialah menggunakan Kode POJK pada setiap nominasi Award. POJK merupakan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 51 /POJK.03/2017 sebagai roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Gelaran ISDA Award 2022 diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen bagi partisipan baik perusahaan atau lembaga dalam menilai kinerja sosialnya. Di lain pihak, bagi partisipan yang berhasil memperoleh penghargaan, dapat dipastikan bahwa hal tersebut benar-benar merupakan capaian atau achievement obyektif program CSR/CID yang dapat menjadi acuan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk melakukan perbaikan bagi peserta lainnya

Sebagai catatan kategori penghargaan ISDA Award 2022 memiliki tiga kategori penghargaan, Yaitu Penghargaan Program Corporatem Penghargaan Program Community Involvement & Development (CID), serta Penghargaan Perseorangan. (RO/OL-7)