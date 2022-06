Asuransi Rama Jadi Asuransi Pilihan Terbaik di Mediatama Awards 2022

ASURANSI Rama kembali menjaid pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia dengan dinobatkan sebagai Best Choice in Insurance Award 2022 dalam Mediatama Awards yang digelar pekan lalu di Bandung, Jawa Barat.

“Asuransi Rama berusaha memberikan dedikasi terbaiknya bagi masyarakat Indonesia. Menjawab berbagai kebutuhan mereka secara maksimal, cepat, dan tuntas. Asuransi Rama memang memiliki banyak produk terbaik yang bisa dioptimalkan masyarakat sebagai faktor pengalih risiko,” ungkap Tjiendra Widjaja, Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa.

Ditegaskan sebagai Best Choice in Insurance Award 2022, Asuransi Rama cukup lama melayani masyarakat Indonesia. Memiliki tagline Mudah, Cepat, dan Terpercaya, reputasi besar pun dimiliki Asuransi Rama melalui fitur produk terbaiknya.

Beberapa fitur perlindungan yang direspon positif masyarakat adalah Asuransi Mobil, Rekayasa, Kecelakaan Diri, dan Tanggung Gugat. Ada juga fitur Asuransi Pengangkutan, Suretyship, Harta Benda, hingga Asuransi Lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena menempatkan Asuransi Rama sebagai pilihan terbaik. Penghargaan Best Choice in Insurance Award 2022 tentunya memiliki makna yang besar bagi Asuransi Rama. Berbagai dedikasi dan kerja keras Asuransi Rama membangun kepercayaan masyarakat bisa tergambar di situ,” terang Tjiendra Widjaja.

Perlu diketahui, beragam penghargaan sudah diterima Asuransi Rama sepanjang Juni 2022. Sebelum Best Choice in Insurance Award 2022 diberikan, Asuransi Rama sudah meraih status #1 Indonesia Trusted Award 2022 untuk kategori No.1 The Most Trusted Insurance 2022, Jumat (10/6). Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesia Award Magazine melalui program Award Trends Summit 2022.

Penghargaan lainnya sepanjang Juni 2022 adalah Indonesia Golden Award 2022, Jumat (17/6). Diberikan oleh Indonesia Achievement Magazine, Asuransi Rama terpilih sebagai yang terbaik untuk kategori Indonesia Golden Insurance Company Winner 2022.

“Semua penghargaan yang diberikan terus menghadirkan motivasi besar untuk inovasi positif. Masyarakat Indonesia dan Asuransi Rama bisa menghadirkan kehidupan untuk masa depan lebih baik,” tutup Tjiendra Widjaja. (RO/OL-7)