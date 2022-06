Inovasi insureka! Dianugerahi Best Choice in Quality Digital Company Awards 2022

INOVASI produk dan layanan yang dilakukan agen asuransi insureka! diganjar penghargaan Best Choice in Quality Digital Company Award 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Mediatama Awards Management melalui program Awards Night 2022, akhir pekan lalu di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Jawa Barat.

“insureka! terus tampil kekinian dengan teknologi digital sebagai basis pendukung bisnisnya. Pilihan kami mengembangkan sistem digital secara menyeluruh ternyata positif. Inovasi digital yang kami lakukan direspon positif oleh masyarakat. Seluruh kebutuhan masyarakat terkait asuransi mobil bisa terlayani dengan baik dan cepat,” ungkap Denisinta Saraswati, Sales Executive insureka!.

Memiliki tagline-simply smarter, seluruh proses pembelian polis asuransi menjadi lebih cepat, mudah, dan tanpa survei. Proses registrasi cukup 3 menit dari ponsel, lalu polis asuransi diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja sejak upload dokumen selesai.

Saat melakukan registrasi, pengguna hanya cukup menginput data merk mobil, model, tipenya, tahun pembuatan, hingga kode area atau kota plat nomornya. Selain website, proses itu bisa dilakukan dari aplikasi seluler melalui Android dan IOS.

“insureka! membangun sistem untuk kemudahan. Proses registrasi hingga klaim polis asuransinya sangatlah mudah dan cepat. Semuanya dijawab secara tuntas. Atas perhatian dan apresiasi besar yang diberikan kepada insureka!, kami ucapkan terima kasih. Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada semua yang telah mempercayai insureka!,” tegas Denisinta Saraswati.

Penghargaan Best Choice in Quality Digital Company Award 2022 menjadi penghargaan ketiga yang diterima insureka! secara beruntun sepanjang Juni 2022. Sebelumnya, insureka! sudah mendapatkan pujian #1 Indonesia Trusted Awards 2022 untuk kategori No.1 The Most Trusted Brand 2022 yang diberikan Indonesia Award Magazine.

Selain Indonesia Award Magazine, pengakuan atas kualitas insureka! juga diberikan oleh Indonesia Achievement Magazine atas status Penghargaan Indonesia Golden Award 2022 untuk kategori Golden Digital Company Winner 2022. Denisinta Saraswati menambahkan, beragam penghargaan yang diterima insureka! menaikkan motivasi untuk terus berinovasi.

“Kerja keras dan cerdas selalu menghadirkan hasil yang luar biasa. insureka! tetap termotivasi untuk terus menghadirkan beragam inovasi positif bagi masyarakat. Menghadirkan banyak kebaikan bagi kehidupan bersama," pungkasnya. (RO/OL-7)