Pameran Mommy N Me Sajikan Kebutuhan Ibu dan Anak

PARA keluarga muda Indonesia, bersiaplah untuk sambut pameran Mommy N Me yang menyajikan kebutuhan Ibu dan anak hadir lagi! lebih dari 200 Merek ternama produk dan jasa perlengkapan ibu dan anak.

Gelaran pameran Mommy N Me dilaksanakan di Jakarta Convention Center.

Dalam pameran Mommy N Me juga menghadirkan beragam program menarik baik belanja maupun edukasi siap manjakan keluarga muda Indonesia seperti talkshow, peluncuran produk baru, lelang produk, demo Mmasak, belanja berhadiah pesta diskon besar-besar hingga belanja super murah hadir.

Mommy N Me adalah bagian dari IMBEX series yaitu pameran yang menampilkan beragam produk dan jasa dari industri perlengkapan ibu dan anak.

Mommy N Me diselenggarakan PT Reed Exhibition Indonesia (RX) dan didukung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai official bank partner.

Menempati area seluas lebih dari 7.000 m2, pameran ini akan menampilkan beragam produk dan jasa kebutuhan Ibu dan Anak.

Produk-produk mulai dari kebutuhan harian seperti baju, peralatan makan dan minum, perlengkapan mandi, kesehatan dan olah raga bayi, perlengkapan penunjang air susu ibu (ASI), stroller hingga mainan dan pendidikan.

Merek-merek ternama akan ambil bagian pada festival kali ini seperti Baabaasheepz, Babyzen Yoyo, Birds n Bees, Birth n beyond, Bohopanna, Daiichi, Dr Brown, Friends of Sally, Haenim, Hogasan, Little Palmerhaus, Mattel Momuung, Mooimom, Mooi, Nature One Dairy, Rise n Shine, Summertide, Toys Kingdom dan masih banyak lagi.

Mommy N Me terbuka untuk umum dan akan berlangsung selama tiga hari,pada 1–3 Juli 2022 bertempat di Assembly Hall dan Plenary Hall, Jakarta Convention Center – Senayan, Jakarta.

Harga tiket masuk (HTM) Mommy N Me Rp. 25 ribu dan dapat dibeli secara online di Gotix dan Loket.com.

Industri perlengkapan bayi dan parenting di Indonesia terus berkembang, permintaan pasar yang tinggi, meningkatnya kelas menengah di masyarakat dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi sang buah hati turut mendorong perkembangan industri ini.

Maria Achti, Project Director PT Reed Exhibitions Indonesia (RX) mengatakan,“Kami sangat bangga dapat bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha untuk kembali membangkitkan geliat pasar dari produk dan jasa kebutuhan ibu dan anak"

"Mempertemukan secara langsung pelaku usaha dengan pembeli yang tepat merupakan bukti upaya tiada henti kami untuk turut andil memajukan industri ini," jelasnya dalam keterangan Senin (27/6).

Mucharom, Corporate Secretary BNI mengatakan sebagai Official Bank Partner telah mempersiapkan berbagai program menarik untuk para pengunjung Mommy N Me yang bertransaksi dan menggunakan kartu kredit dan debit BNI.

"Beberapa program menarik yang telah kami persiapkan salah satunya adalah Buy 1 Get 1 setiap pembelian tiket Mommy N Me dengan pembayaran kartu kredit atau debit BNI," jelasnya.

Dalam rangka menyambut HUT ke-76, BNI juga menawarkan beberapa program menarik lainnya seperti cashback spesial hingga Rp. 1.760.000 bagi pemegang Kartu Kredit maupun Debit BNI.

Terdapat kemudahan fasilitas cicilan 0% hingga 24 bulan khusus bagi pemegang Kartu Kredit BNI dan tambahan cashback hingga Rp. 300.000 dengan menukarkan BNI Rewards Point. (RO/OL-09)

