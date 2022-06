Duta Besar Distrik Finansial London Jajaki Peluang Investasi IKN

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menerima kunjungan kerja dari The Lord Mayor of the City of London Vincent Keaveny atau setara dengan Duta Besar untuk Distrik Finansial London di Kantor Sekretariat Negara pada Senin (27/6). Lord Keaveny melakukan kunjungan selama dua hari di Jakarta mulai dari 27-28 Juni. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan London sebagai salah satu pusat

keuangan dunia.

Pada kesempatan itu juga dibahas mengenai peluang investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. The Lord Mayor of the City of London Vincent Keaveny menjelaskan sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia akan menjadi destinasi investasi global di masa depan. "Kota London siap membantu Indonesia meraih modal yang dibutuhkan untuk transisi hijau, dan kebutuhan infrastruktur senilai US$500 miliar yang diharapkan oleh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Keaveny menyatakan ketertarikannya untuk ikut berpartisipasi pada bidang pendidikan dan akan mengajak universitas dari Inggris ke IKN Nusantara. Rencananya pada Oktober 2022, Lord Mayor of The City of London akan kembali bertemu OIKN untuk membahas hal tersebut secara lebih mendalam.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, inisiatif pembangunan IKN oleh pemerintah terus menerima animo positif dari pihak swasta, bahkan juga dari pemerintah dan perusahaan asing.

"Untuk membangun IKN, kami banyak belajar dari ibu kota-ibu kota negara besar, salah satunya London, Inggris. Dukungan dari pemerintah London ini membuka peluang pendanaan dan investasi yang merupakan salah satu prioritas kami agar pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana. Dengan begitu, pemerintah bisa segera pindah ke wilayah yang terfokus sebagai pusat pemerintahan, sehingga dapat semakin optimal dalam melayani masyarakat," tuturnya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan bahwa London kembali menunjukkan Indonesia merupakan prioritasnya. "Saya sangat senang menyambut Lord Mayor of the City of London di Jakarta, membahas agar Indonesia bisa memanfaatkan status London sebagai pusat keuangan global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mendukung Indonesia membangun lingkungan akan membuka investasi global yang tersedia melalui Kota London sebagai win-win untuk Indonesia dan Inggris."

Pengembangan IKN mengimplementasikan tiga pilar yang mencerminkan identitas nasional, yakni menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional. Pembangunan tersebut juga akan memperhatikan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan IKN fokus terhadap lima prinsip pembangunan, di antaranya Smart Workplace, Smart Living, Smart Mobility and Transportation, Smart Nature Preservation, Smart Transformation of Nation and Culture. (RO/OL-14)