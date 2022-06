Cari Bibit Pemangkas Rambut Terbaik Melalui Ajang 'Barber Battle'

MS Glow For Men kembali akan menggelar 'Barber Battle'. Sebuah kompetisi mencari capster atau pemangkas rambut terbaik dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya, MS Glow For Men telah melangsungkan gelaran Barber Battle 1 dengan total 500 peserta dari seluruh Indonesia dengan melibatkan empat capster terbaik sebagai juri pada Maret – April 2022 lalu.

Sebagai rangakaian dari MS Glow For Men Barber Battle, brand skincare yang dikhususkan untuk pria ini akan menggelar rangkaian Workshop & Hands On Tour yang akan diadakan di barber & store MS Glow For Men di sembila kota, yaitu Malang, Lamongan, Bali, Majalengka, Makassar, Bekasi, Karawang, Nganjuk ,dan Pekanbaru.

“Kami ingin membagikan pengetahuan lebih tentang industri barbershop dan mengajarkan bagaimana teknik-teknik haircut bagi orang-orang yang tertarik dengan dunia barber,” ungkap Gilang Widya Permana selaku founder MS Glow For Men dalam keterangan pers, Rabu (22/6).

MS Glow For Men Barber Battle Workshop & Hands On Tour ini akan berlangsung mulai 20 Juni sampai 26 September 2022 yang diawali di Kota Malang.

Empat capster terbaik di Indonesia, Afies Ramiro, Sri Astuti, Tatang Wibowo, dan Michell Adrians didapuk untuk memberikan workshop dan menunjukkan kemampuan mereka.

Para peserta juga diberi kesempatan untuk unjuk gigi di MS Glow For Men Store & Barber.

MS Glow For Men sendiri menargetkan 500 peserta yang akan bergabung dalam MS Glow For Men Barber Battle Workshop & Hands On Tour ini.

“Nantinya para peserta Workshop & Hands On Tour ini juga akan terpilih sebagai peserta Barber Battle yang akan di kompetisikan di akhir musim. Kami juga ingin memberikan kesempatan lebih bagi bibit-bibit baru untuk menjadi capster terbaik,” tambah Gilang.

Setelah Malang, kota selanjutnya yang akan dikunjungi adalah Lamongan. Setiap bulannya akan ada 2 kota yang dikunjungi untuk melangsungkan MS Glow For Men Barber Battle Workshop & Hands On Tour.

Keseruan rangkuman MS Glow For Men Barber Battle Workshop & Hands On Tour juga bisa diikuti melalui kanal Youtube MS Glow For Men yang akan tayang setiap minggunya. (RO/OL-09)