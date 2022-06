Raih Top 100 BPR 2022, BPR Lestari Bali Komitmen Tingkatkan Pelayanan

BPR Lestari Bali raih predikat Top 100 BPR dengan aset di atas 100 miliar versi Majalah The Finance by Infobank yang bertajuk “Top 100 BPR The Finance 2022 : Ada Ruang Tumbuh Meski Penuh Rintangan”.

Meski sempat dihadang pandemi, BPR Lestari Bali berhasil mencatatkan aset hingga lebih dari 6,8 Triliun pada periode tahun 2019 - 2021.

Pencapaian ini pun menghantarkan BPR Lestari Bali pada penghargaan "Top 100 BPR 2022" yang diserahkan pada Jumat (17/6) bertempat di Ancol Discovery Hotel Jakarta. Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh I Made Wenten B. selaku Direktur BPR Lestari Bali.

Made Wenten mengungkapkan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.

"Mewakili segenap keluarga besar BPR Lestari Bali, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah dan masyarakat umum yang telah mendukung BPR Lestari hingga mampu meraih pencapaian ini," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (20/6).

"Semoga dengan adanya penghargaan ini bisa memacu semangat kami untuk terus meningkatkan performa dan layanan kami," kata Made Wenten.

Pada acara penerimaan penghargaan ini juga diselenggarakan seminar yang bertemakan "Potensi dan Peluang BPR Go Public dan Tren BPR Go Digital." '

Pada seminar ini, BPR diharapkan mampu menciptakan kebutuhan masyakarat akan pelayanan transaksi yang mudah, cepat, sederhana dan aman.

Selain itu, BPR diharapkan sudah mulai "Go Digital" dengan menyediakan berbagai layanan transaksi kepada nasabah dengan cukup menggunakan telepon seluler dan koneksi internet tanpa harus datang ke kantor BPR.

Made Wenten menjelaskan, digitalisasi produk BPR sudah diterapkan oleh BPR Lestari Bali.

"Channel digital di BPR Lestari sudah aktif. Ada aplikasi LestariMobile yang bisa digunakan oleh nasabah mulai dari pembukaan rekening secara digital hingga melakukan transaksi secara online," jelasnya.

BPR Lestari Bali juga memiliki beberapa produk keuangan berbasis digital lainnya seperti DepositoGo yang memungkinkan nasabah untuk membuat deposito secara online melalui aplikasi LestariMobile.

Made Wenten menuturkan, dengan diperolehnya penghargaan ini, BPR Lestari Bali pun berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan berinovasi demi untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Ia pun mengajak seluruh pihak yang ada di industri BPR Indonesia agar terus meningkatkan layanan agar bisnis BPR senantiasa relevan terhadap perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (RO/OL-09)