Pembangunan Upper West BSD Berkonsep 4 in 1 Terus Dikebut  

SINAR Mas Land terus mewujudkan komitmen kepada konsumen dalam pembangunan sejumlah proyeknya di berbagai tempat meskipun masih dalam masa pandemi covid-19. Salah satu proyek yang terus dibangun yaitu Upper West, mixed-use development di BSD City. Proyek ini dikembangkan oleh perusahaan konsorsium gabungan antara Sinar Mas Land dan PT Dwijaya Karya Development yang berpengalaman dalam membangun proyek premium.

Saat ini progres pembangunan Upper West mencapai tingkat podium dan upper structure. Konstruksi Upper West dikerjakan oleh Tata Kontraktor sebagai salah satu kontraktor di Tanah Air yang sangat mengutamakan kualitas premium dan ketepatan waktu pembangunan.

Proyek premium itu menawarkan lokasi dengan potensi pertumbuhan sangat tinggi. Dengan mengusung konsep Live Work Play, Upper West menjadi tempat yang terintegrasi bagi warga dapat melakukan aktivitas pekerjaan, tempat tinggal, sekaligus menikmati hiburan dari fasilitas yang sangat lengkap. Upper West didesain agar penghuninya bisa bekerja dengan mengaplikasikan teknologi tinggi, yakni smart system dan internet of things (IoT) tetapi juga dapat menikmati kesejukan yang alami dengan pengelolaan tempat yang hemat energi.

CEO Commercial BSD City Sinar Mas Land, Anna Budiman, mengatakan pihaknya terus membangun Upper West agar dapat segera dinikmati masyarakat. Mengusung konsep 4 in 1, Upper West merupakan pengembangan mixed-use pertama di BSD City yang menggabungkan lifestyle ground, SOHO, apartemen, dan loft living yang saling terintegrasi dalam satu kawasan. "Upper West juga ikut dalam program Double Dream sehingga pembeli bisa menikmati keuntungan ganda mulai dari double benefit, double saving, dan double rewards. Melalui program ini, konsumen mendapatkan keringanan harga dan subsidi DP yang dapat digabungkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang properti, seperti PPN DTP," ucap Anna.

Upper West akan memberikan kenyamanan untuk mendapatkan work life balance bagi penghuninya dalam satu atap. Apartemen ini dilengkapi dengan beragam fasilitas, seperti Soho/lob apartemen, lobi kantor, communal meeting and reading lounge, meeting and reading room, refreshment room, day care center, nature and retreat terrace, games room, pantry and private dining lounge, barbeque pavilion, wellness and yoga terrace, fitness center, infinity pool, function room, sky pool, car park, dan basement area.

Berlokasi di jantung BSD City, Upper West memiliki akses tol langsung dengan beberapa pilihan, yakni tol Jakarta-Serpong dan Jakarta-Merak/Kebon Jeruk yang terintegrasi dengan JORR/tol Pondok Indah, tol Bandara Soekarno-Hatta, dan beragam akses tol lain di Pulau Jawa. BSD City akan segera memiliki akses gerbang tol Serbaraja yang menghubungkan kota mandiri ini ke Balaraja dan area Kabupaten Tangerang lain. Mobilitas para penghuni pun didukung dengan berbagai transportasi umum mulai dari feeder bus BSD City, Transjakarta, Shuttle BSD City, dan kereta Commuter Line melalui Stasiun Cisauk dan Rawa Buntu.

Selain lokasi premium yang dekat dengan akses tol, Upper West sangat dekat dari pusat perbelanjaan dan hiburan, seperti AEON Mall, The Breeze, Q-Big, ICE, Pasar Modern BSD City, dan Pasar Modern Intermoda. Ada pula kawasan pendidikan di antaranya Monash University, Apple Developer Academy, Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Atma Jaya, IULI, Sinarmas World Academy, Nanyang School, Deutsche Schule, IPEKA, Sekolah Santa Ursula, dan Sekolah Al-Azhar BSD. Tak hanya itu, penghuni Upper West dapat fasilitas umum lain seperti Eka Hospital. (RO/OL-14)